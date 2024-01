A poco que estés introducido en el mundo del vino sabrás quién es Robert Parker, probablemente el prescriptor de vinos más influyente del mundo. Abogado y empleado de banca, este estadounidense lleva más de cuarenta años ‘dictando sentencia’ entre miles de vinos elaborados por las bodegas más prestigiosas en todos los rincones del mundo. La revista que dirige, The Wine Advocate, apareció en 1978, y desde entonces Parker y un reducido grupo de ‘emisarios’ que el crítico tiene por todo el mundo evalúan los vinos más interesantes del planeta.

Tener un vino con más de 90 puntos Parker otorga notoriedad y prestigio, y si la puntuación sube a los 96/97 puntos termina siendo sinónimo de éxito asegurado. En muchos casos los precios de los vinos ‘agraciados’ con elevadas puntuaciones se disparan, convirtiéndose en un valor seguro para los amantes del vino. Con todo, Parker levanta elogios y perspicacias a partes iguales, y del mismo modo que muchos aficionados coinciden en dar por sentado que gracias a sus comentarios hoy se elaboran mejores vinos en todo el mundo, los hay que creen que Parker favorece determinados tipos de vinos, dando menos valor a aquellos que se salen de los cánones que él considera correctos.

Paradójicamente, los vinos españoles no son catados directamente por Robert Parker.Esa función la cumple el español Luis Gutiérrez, desde hace poco más de una década responsable de cata de The Wine Advocate en España, Chile y Argentina. Antes de ingresar en el plantel de expertos de Robert Parker, Gutiérrez ya había ejercido como crítico de vinos en la publicación on-line Elmundovino desde su origen en el año 2000, y desde 2011 venía colaborando también en la publicación digital dirigida por la Master of Wine Jancis Robinson. Gutiérrez, ganador del concurso de cata por parejas VilaViniteca, evalúa cada año los vinos que, a su juicio, definen y representan los valores de cada una de las regiones vitícolas españolas. Para puntuar cada referencia se basa en una escala de calidad cuyo valor mínimo es de 50 puntos (lo que se calificaría como vino inaceptable) y el máximo de 100 (muy poco habitual y sinónimo de vino excepcional).

Hace apenas unos días The Wine Advocate ha publicado las puntuaciones otorgadas por Luis Gutiérrez a los vinos españoles elaborados en el arco mediterráneo y la zona central. El listado de vinos mantiene la continuidad de los últimos años, aunque en algunos casos las puntuaciones se han mejorado levemente con las nuevas añadas. Bodegas como Mustiguillo, Celler del Roure, Rafa Cambra o Casa Agrícola Pepe Mendoza siguen siendo los principales valores de la lista. Mustiguillo mantiene su icónico Bobal Quincha Corral con 96 puntos, los mismos que el Fierroca de Pepe Mendoza. Pablo Calatayud sigue siendo uno de los referentes de Terres dels Alforins para Luis Gutiérrez, que mantiene a Maduresa como el gran vino de la firma valenciana junto a Parotet, ambos con 95 puntos. Rafa Cambra alcanza también 95 puntos conCasa Sosegada y Casalabor, consolidándose como uno de los enólogos con mayor sensibilidad.

La lista de puntuaciones de The Wine Advocate destaca también varios Fondillones elaborados al amparo de la DOAlicante, entre ellos el Fondillón Luis XIV 50 años, que totaliza 96 puntos. Mención aparte merece el proyecto de Javi Revert, que un año más se sitúa como el mejor valorado gracias a los 96+ que recibe Simeta, uno de los vinos de su pequeño proyecto en Terres dels Alforins elaborado con uvas de la autóctona Arcos y una crianza mixta entre barricas de roble y depósitos de hormigón. El resto de sus vinos también han recibido altísimas puntuaciones, destacando los 96 puntos de Micalet y los 95 puntos de Foradà.

Por último, entre los destacados de la lista Parker figura el tinto de Bobal Las Mercedes del Cabriel, cuya añada de 2021 ha sido calificada con 92 puntos.