Marcelino: "Vamos a tener a 60.000 almas atizándonos"

¿Qué ambiente espera en Celtic Park?

Es uno de los ambientes más espectaculares de Europa, estamos expectantes por vivirlo, dicen que es similar a Anfield. El ambiente allí era ensordecedor y aquí dicen que es incluso más ruidoso. Este equipo con su afición, pone las cosas muy difíciles. Es un equipo intenso, rápido, con un fútbol dinámico, vertical a través del pase. Una vez analizado el equipo, nos ofrece un nivel superior al que preveíamos en un inicio. Pasaremos momentos de dificultad que con nuestra experiencia trataremos de contrarrestar.

¿Cómo se plantea la experiencia de la Liga Europa?

Con la máxima ilusión, bonita y superatractiva. Es difícil por la cantidad de bajas, es muy difícil de vencer en su estadio, dejó fuera al Leipzig. Queremos obtener un buen resultado. Yo quisiera dejar todos los partidos sentenciados. No lo veo fácil el partido. Ganar fuera de casa en Europa y en este campo es muy difícil. Se me presenta un partido muy difícil. No es un equipo desconocido, nos van a atizar 60.000 almas y con muy buenos jugadores. Vamos a tener que rendir a un gran nivel.

¿Es un partido para dar una tregua a Parejo que lleva 15 partidos seguidos?

Kondogbia viene de una lesión, Coquelin con molestias, Dani con saturación de esfuerzos, tenemos que compensar el esfuerzo con un nivel competitivo máximo. Lo pensaremos bien.

¿Sin Mina ni Rodrigo, Kang In o Guedes pueden ir arriba?

Jugando fuera de casa, viendo el partido que tenemos en mente. Gonçalo o Cheryshev parten con opciones de jugar arriba. Es complicado que Santi Mina juegue el domingo.

¿Cómo está Rodrigo?

Está lesionado, tiene una contusión muy fuerte en un pie, ha ido jugando con ellas y han ido a más hasta obligarle a parar.

Se empieza una competición nueva, ¿tiene decidido qué portero será titular?

Estamos muy satisfechos de los dos porteros, mañana veréis la decisión.

¿Qué jugadores destacarías del Celtic?

Edouard es un buen futbolista, como Forrest y como Brown, es un equipo que trabaja bien. Su entrenador tiene una filosofía. A algunos jugadores en un futuro les veremos en grandes equipos.