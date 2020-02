Paulista: "Todo ha sido una mierda"

Gabriel Paulista compareció en la entrevista post-partido compungido. Casi no le salían las palabras para arrancar su discurso ante el enfado y la perplejidad del partido realizado. El defensa brasileño calificó el partido de su equipo ante el Getafe como «una mierda» y afirmó que tiene que todo el equipo tiene que cambiar la «actitud» después de perder 3-0 en el Coliseum Alfonso Pérez.

«Tenemos que ser un poco más hombres dentro del campo y pelear respetando al rival. Tenemos que ser más contundentes en todos los aspectos del juego. Ha sido en general una mierda todo», aseguró en los micrófonos de Movistar LaLiga. «Ha sido todo mal. La eliminación dura ante el Granada y hoy un partido para volver a ganar y ha sido una mierda todo. En el aspecto defensivo y en el ataque. Tenemos una semana para recuperar y entrenar fuerte para el próximo partido. Ante el Atlético será otro partido duro y hay que ganar», agregó.

Asimismo, señaló que no puede haber excusas en su equipo y quiso responsabilizar a los hombres que jugaron ante el Getafe: «Los que estábamos hoy tenemos que ser un poco más fuertes y contundentes. Del portero a Maxi. En casa somos muy fuertes y si jugamos así, sabemos que vamos a perder otra vez», finalizó.

Celades: «Mi peor partido»

«No hemos competido desde el principio hasta el final. Cuando uno viene a jugar contra un equipo como el Getafe, si no compites, pasa lo que pasa. Es el peor partido sin ninguna duda desde que estoy en el Valencia, Hay que hacer autocrítica. No hemos estado bien y por eso ha pasado esto», comentó Albert Celades tras el partido.

«El partido ha sido muy malo. No hemos competido en ningún momento. No hemos estado bien en ninguna parte del juego. El Getafe está haciendo una temporada magnífica, es un equipo muy bueno. Si aquí no compites, vas a sufrir mucho», agregó.

Además, manifestó que aunque es verdad que últimamente el Valencia ha tenido «partidos malos», en ocasiones los ha tenido muy buenos y declaró que no está de acuerdo en que su equipo se esté desinflando.

«Hasta este partido estábamos quintos a dos puntos de la Liga de Campeones. Hay que hacer autocrítica porque hemos estado muy mal. Hemos estado incómodos. No tengo ninguna duda de que ha sido así, desde el principio hasta el final. Hemos estado muy incómodos, muy imprecisos. No hemos dominado ninguna faceta del juego», dijo.

«No sé si es un tropiezo puntual, pero es un tropiezo. Hay mucha igualdad en la Liga. Nos toca ser autocríticos, recuperarnos, levantarnos y recuperarnos porque todavía mucho. No creo que el jugador haya salido desconectado. Poco a poco nos han ido superando. La conclusión final es que nos han superado en todo», concluyó.

La felicidad de Jorge Molina

En rueda de prensa, Jorge Molina describió su jugada entre bromas: «Fue saliendo en el momento. Ha sido un gol bonito para dar tranquilidad. Mi gol ha sido un churro. Al final siempre te acuerdas de la familia cuando marcas un gol así. Son los que te aguantan cuando las cosas no van bien y te acuerdas de ella. También muy contentos por toda la afición, que han disfrutado», dijo. Molina manifestó que su equipo está muy «contento» por el resultado que consiguió ante el Valencia.