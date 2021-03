José Luis Gayà prioriza lo deportivo a lo económico en su proceso de renovación. El capitán del Valencia CF, que acaba contrato el próximo 30 de junio de 2022, ha comenzado las negociaciones poniendo encima de la mesa del club que lo más importante para él, más allá del dinero, es el proyecto deportivo. Su nuevo salario es una parte importante en la negociación, pero no es la clave para la renovación. La prueba es que si el jugador se moviera por dinero estaría jugando en otro club desde hace muchos años. El lateral izquierdo es un futbolista muy cotizado y hay muchos clubes del fútbol europeo capaces de asegurarle una cantidad superior a la que puede cobrar en el Valencia. Está más que demostrado que la motivación de Gayà es otra.

La predisposición de las dos partes existe, pero las diferencias todavía son grandes. Para convencer a Gayà el Valencia tendrá que tendrá que apostar por un proyecto deportivo serio y estable como el que por ejemplo existía en el club en 2019 con la dupla Mateu Alemany-Marcelino García Toral. El de Pedreguer lo tiene todo en el Valencia. Es la bandera del club, tiene el respeto de jugadores y es referente para los aficionados y los canteranos de la Academia. Lo único que necesita es que el club haga mejor las cosas en la parcela deportiva y confeccione un equipo más competitivo de cara a la próxima temporada con el objetivo de volver a los puestos que se merece el Valencia. Gayà, a pesar de su juventud, ha conquistado una Copa del Rey, sabe lo que es defender el escudo del equipo en la Champions League y su deseo es que el Valencia siga compitiendo al máximo nivel y no deambulando en medio de la tabla como en dos últimos años. La realidad es que José podría estar ahora mismo luchando por objetivos mayores en cualquier otro club, pero su deseo es aspirar a lo máximo en el Valencia y eso es el primer mensaje que ha enviado el club a las puertas de una renovación que va a ser larga. Gayà quiere capitanear un Valencia mejor. Esa es su prioridad.

La negociación entre el Valencia y los agentes de José Luis Gayà ya ha comenzado tal y como publicó SUPER el pasado martes. La primera reunión entre el club y los representantes del jugador se produjo la semana pasada y tal y como ha confirmado este periódico contó con la presencia del presidente Anil Murthy y el secretario técnico Miguel Ángel Corona. La reunión (en la que también se habló de otros jugadores) sirvió de primera toma de contacto para conocer las intenciones de las dos partes. El club es consciente de que la renovación de Gayà es un movimiento estratégico que definirá el proyecto 21/22 y el objetivo es llegar a un acuerdo antes del verano. No hay que olvidar que estamos en año de Eurocopa y que José Luis Gayà tiene la confianza máxima de Luis Enrique y será uno de los dos laterales izquierdos de la Roja en la cita continental. El Valencia sabe del valor del jugador tanto dentro como fuera del terreno de juego y de la necesidad/obligación de hacer un esfuerzo económico para que su salario esté acorde a su rol de capitán del equipo. El Valencia ahor también sabe que tendrá que hacer un esfuerzo deportivo. Gayà está dispuesto a ponerse de nuevo al frente del Valencia como capitán, para él llevar el brazalete es un orgullo, pero necesita que haya un proyecto detrás y que el equipo no dé la sensación de ser un barco a la deriva como ha sucedido esta temporada por respeto a los aficionados, a la historia centenaria del club y a cada uno de los compañeros que está viendo sufrir demasiado esta temporada. Gayà y el equipo merecen un mejor trato. Lo de este año no se puede repetir. El club lo sabe por si bien y por el del equipo.