Gary Neville se ha erigido en la bandera del fútbol inglés que repudia el proyecto de la Superliga impulsada por 12 equipos, entre ellos, el Manchester United del que forma parte como leyenda. «Es una desgracia absoluta», afirmó en tono muy pasional el exentrenador del Valencia entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 en un discurso desde Sky Sports que se ha vuelto viral en la redes sociales. Neville apuntó a las raíces obreras del United y el Liverpool con su comunidad de aficionados para cargar duramente contra la elitista iniciativa: «Soy un aficionado del Manchester United y lo he sido por 40 años de mi vida. Pero estoy disgustado, absolutamente disgustado, con Manchester United y Liverpool, sobre todo. Liverpool con su ‘nunca caminarás solo’, el club de la gente, el club de los hinchas. Manchester United, 100 años, nacido de trabajadores, ¿y ellos están entrando a una Liga sin competir en la que no pueden descender?».

«Es una absoluta desgracia», insistía Neville, que dirigió su ataque a las propiedades extranjeras de los Big 6 de la Premier: «Honestamente, en este país tenemos que recuperar el poder de los clubes en el TOP de la Liga, y eso incluye mi club. He estado pidiendo por 12 meses que un regulador independiente establezca controles y equilibrios para que esto no suceda. Es pura codicia. Son impostores. ¡Son impostores! Los dueños del Manchester United, los dueños del Liverpool, los dueños del Chelsea, los dueños del Manchester City, no tienen nada que hacer con el fútbol de este país. Hay más de 100 años de historia en este país de aficionados que han vivido y amado a estos clubes, y necesitan protección», señala.

«Hay que quitarles el dinero»

Por último, Neville se muestra partidario de fuertes sanciones hacia los clubes disidentes: «Hay que restarles todos los puntos, ponerlos en la parte inferior de la liga y quitarles el dinero», relataba. «Es un acto criminal contra los aficionados al fútbol en este país. Hay que castigarlos. En serio, en medio de una pandemia, una crisis económica y estos muchos están recibiendo llamadas de Zoom sobre separarse y básicamente crear más codicia».