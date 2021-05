Un aluvión de clientes insatisfechos ha bajado radicalmente la nota del hotel Exchange Hotel de Manchester, propiedad de Peter Lim, en la web del buscador Tripadvisor, uno de los más utilizados para la búsqueda de alojamientos. En unos días ha pasado de tener una puntuación de 4.4 a 1.9 debido a los cientos de comentarios negativos sobre los servicios del hotel, la grandísima mayoría escritos en castellano. La aparición de las críticas coincide con la mayor tensión vivida entre el máximo accionista del Valencia CF y la afición de Mestalla, que el sábado se manifestó para pedir que venda el club. La noche antes, Lim declaró en el Financial Times que sentía “compasión” por los seguidores del Valencia CF y otras manifestaciones que no han sentado nada bien en hinchada valencianista.

El Exchange Hotel es, junto al Hotel Football, uno de los dos hoteles de Peter Lim en la ciudad de Manchester. Está en el centro de la ciudad y goza de buena reputación… hasta estos días. Los comentarios de los clientes, o supuestos clientes, comentan experiencias horribles, como un trato “inhumano”, un servicio “deplorable” y una falta de higiene y limpieza dignas de un hostal de carretera. Alguno se queja de que “ha fantasmas” en el hotel.

La lectura de los comentarios echa para atrás a quién quiera alojarse en el Exchange Hotel. A saber: “No volveré. Prefiero comer y dormir en la calle”. “La peor experiencia de mi vida”. “Nada recomendable. Sitio sucio, poco cuidado, trato irrespetuoso y maleducado”. “Horrible servicio y peor dueño, no quisieron ayudarme en ningún momento. Si hay una palabra para describir este hotel es INHUMANO”. “”Estaba sucio y habían ratas. El dueño insultaba a los huéspedes”. “El recepcionista apestaba a alcohol a las 9 de la mañana”. ““Al entrar las habitaciones están bien, pero los empleados no te hacen la cama, ni limpian la habitación, y al exigir la hoja de reclamaciones hacían como si no entendiesen. Un trato horroroso”. “Mala gestión, peor servicio. Muchas promesas y pocos hechos”. “Un señor llamado Kumar no le dejaban de servir gintonics y whiskis. Tuve que cambiarme de hotel porque se estaba fomentando el alcoholismo delante de menores”. “Olía mal desde el principio”. “Està tot embastat”. “Me quejé mal del servicio y el gerente me contestó: ‘es lo que hay’. Encima se terminó todos los gintonics”. “Hay fantasmas”. “El trato al público es bochornoso”. “Hice una reserva, pero me dijeron que faltaba el ok de Lim”.

Algunos comentarios tienen una evidente alusión, en modo irónico, a la gestión del Valencia CF, al compararla con la del hotel: “Te cobran comisiones sin parar. Los empleados sólo saben mentir. Precios desorvitados para una calidad justita y nada de experiencia. La piscina sin construir. Han convertido uno de los mejores hoteles en un burdel”.