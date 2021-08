La presencia de Omar Alderete y Maxi Gómez en la cuarta jornada de Liga está en peligro a causa de los horarios que tendrán las selecciones latinoamericanas en el tercer partido del próximo parón liguero. La ventana de internacionales irá desde el 30 de agosto hasta el viernes 10 de septiembre y precisamente la madrugada del jueves al viernes jugarán las selecciones de Paraguay y Uruguay a las 00:30h, por lo que los valencianistas aterrizarían en la capital del Turia a escasas horas del partido entre el Valencia CF y Club Atlético Osasuna en el estadio de El Sadar, sin ningún entrenamiento con el resto del grupo y con un evidente agotamiento producido por los viajes.

El problema viene generado porque los equipos pertenecientes a la CONMEBOL tienen un partido pendiente del parón del pasado mes de marzo de 2021, cuando se suspendió una jornada de fase de clasificación para el Mundial de Catar a causa de la pandemia y que ahora estos combinados de Sudamérica han de recuperar en una fecha totalmente pegada a la disputa de los campeonatos domésticos de toda Europa, propiciando un evidente problema para todas estas ligas y sus equipos.

A día de hoy la CONMEBOL alega que tiene la autorización por parte de la FIFA para quedarse a todos estos futbolistas para la disputa del tercer partido. Algunos clubes ya han solicitado que se libere a sus jugadores para que regresen a tiempo de competir, pero de momento han recibido un «no» por respuesta por parte de los diferentes combinados nacionales, que no quieren renunciar a estos futbolistas en un partido de índole oficial.

LaLiga apoya a los clubes

LaLiga, por su parte, emitió un comunicado oficial en el día de ayer en el que señaló que apoyará a los clubes en su decisión de no liberar a los futbolistas para la disputa de estos encuentrosy que realizará las acciones legales que considere pertinente para lograr que esta decisión no afecte a la integridad de la competición «al no permitirse la disponibilidad de los jugadores. A falta de que las selecciones de Ecuador y Venezuela den a conocer sus respectivas convocatorias son 25 los futbolistas y 13 los clubes afectados por esta medida.

Además, el organismo dirigido por Javier Tebas tilda de «unilateral» la decisión de la FIFA de apoyar a la CONMEBOL estirando dos días la ventana para compromisos internacionales. En LaLiga creen que el calendario mundial «no puede ni debe» modificarse de esta forma especialmente cuando existen soluciones alternativas y menos perjudiciales para los clubes, a los que LaLiga ha citado para una reunión.

Maxi, el hombre de la máscara

El uruguayo se entrenó ayer con una protección para el párpado y podría jugar con una máscara protectora el próximo encuentro, el viernes contar el Deportivo Alavés en Mestalla.