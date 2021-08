Muy difícil, no imposible. El ValenciaCF presentó una primera oferta formal de alrededor de 7 millones de euros que fue rechazada pero insiste por DjenéDakonam, defensa central togolés del Getafe CF. La nueva tentativa es sensiblemente inferior a 10 millones de euros con variables más la posibilidad de incluir descartes como Rubén Sobrino y Manu Vallejo, delanteros que en distintos momentos han estado en la órbita del Coliseum. El central que quiere José Bordalás para reforzar la zaga tiene una cláusula de rescisión que ha bajado a 20 millones de euros, una cifra aun así la que el Getafe se sigue remitiendo del mismo modo que ha hecho estas semanas con otros puntales de su plantilla como Marc Cucurella o Mauro Arambarri. Por el lateral catalán, de hecho, han conseguido que el Brighton de la Premier League ponga el dinero de esa cláusula, cifrada en 18 millones de euros.

A la espera de cerrar con el Granada los últimos flecos por Dimitri Foulquier, que ha pasado la revisión médica en la Clínica IMED pero aún no ha firmado su contrato, los esfuerzos se centran ahora tanto en el fichaje de Djené o una alternativa de su perfil como en la salida de Mouctar Diakhaby. El marcador francés está en el mercado desde el minuto 1, igual que lo estuvo Gonçalo Guedes, con la diferencia de que por él no han llegado ofertas ni ha habido un cambio de planteamiento a medida que avanzaban las fechas de la ventana de contrataciones estival. Bordalás cuenta con el paraguayo Omar Alderete y el hispanobrasileño Gabriel Paulista para armar el eje de la defensa pero considera a Hugo Guillamón centrocampista defensivo y sigue sin fiarse de las prestaciones de ‘Diakha’. Jorge Mendes, que no ha participado en ningún fichaje pero sí trata de triangular salidas, está tratando de buscarle acomodo en algún club de Inglaterra. Aumentar la oferta por Djené, que está loco por la música, depende de ese ingreso.

Tras haber desechado la opción de Keita Baldé, que no era una petición suya, para priorizar el deseo del entrenador de reforzar la defensa, la opcion que sigue en pie es la de Jonathan Calleri como tercer delantero si se hace hueco en el ataque con el adiós de Manu Vallejo -pretendido con fuerza por el RCD Mallorca- o de Rubén Sobrino -cuya opción más sólida dentro del mercado es la de regrersar al Cádiz-.

Pendientes también de la desvinculación de Kang In Lee, cuya ficha no se ha dado de alta para inscribir a Marcos André, fue José Bordalás quien reconoció en la rueda de prensa previa al duelo contra el Alavés que la opción de fichar a un centrocampista sigue estando en la mesa. El técnico está dispuesto con el doble lateral a apañarse con lo que tiene y a intentar a Mauro Arambarri más adelante, en enero o el próximo mercado de verano y ahora alinear a Carlos Soler en el centro del campo. Sin embargo, no cierra la puerta a una alternativa que pueda encajarle. La opción B de Corona era Jefferson Lerma, pero su condición de extracomunitario lo hace imposible debido a que las tres fichas ya están ocupadas por Maxi Gómez, Marcos André y Omar Alderete.

El entrenador del Getafe, Míchel González, confirmó ayer en sala de prensa el interés del Valencia en Djené. El técnico reconoció la primera oferta rechazada por el Getafe. «Tenemos constancia de que hubo una oferta por Djené, pero no correspondía a lo que significa y al nivel que tiene Djené».

Foulquier Ayer pasó la revisión médica en IMED: solo queda firmar

El Valencia cerrará en el día de hoy el fichaje de Dimitri Foulquier. El francés acudirá hoy a las oficinas del club para firmar el nuevo contrato que le convertirá en jugador del Valencia las próximas cuatro temporadas: hasta el 30 de junio de 2025. La operación se cerrará en torno a los 2,5 millones de euros más alrededor de uno en variables. Los clubes ultimas los últimos flecos y hoy se hará su fichaje oficial. El lateral derecho del Granada llegó a la ciudad el jueves por la noche, pasó la revisión médica ayer por la mañana en el Hospital IMED de València y, a continuación, se marchó al hotel a descansar.

El francés hizo sus primeras declaraciones a su llegada al IMED. «No hay nada oficial, pero estoy muy contento de estar aquí». El jugador reconoció el peso de Bordalás para que la operación haya llegado a buen puerto. «Ha sido muy importante para que haya fichado, pero lo importante es el club», aseguraba.