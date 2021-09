Gonçalo Guedes es más que un fichaje para el Valencia. Su potencial deportivo está fuera de toda duda. Desde marzo ha cogido la moto y ya no hay nadie que lo baje. Ayer volvió a exhibir su estado de forma con otra asistencia de gol en su selección. Y van dos en cinco días. El Valencia está satisfecho con el paso al frente que ha dado el portugués en el campo, pero todavía está más contento por la actitud que ha mostrado este verano a las órdenes de José Bordalás y por sus últimos gestos de compromiso: fue cicerone de Marcos André y se prestó para dar la bienvenida pública a Hélder Costa.

Nadie lo esperaba a principio de verano. El jugador se veía fuera del Valencia. Y también su padre. Quedó demostrado con aquellas declaraciones en las que despreciaba al club. El Valencia decidió en su hoja de ruta del mercado no malvender al jugador. Las ofertas que llegaron no satisfacían los intereses económicos del club. El club tomó la decisión de no regalar a Guedes básicamente por una cuestión de dinero (amortización). También influyó otro factor: la actitud positiva que mostró desde el primer día a las órdenes de Bordalás. El jugador, lejos de restar, sumó al servicio del equipo y del club. Y eso es motivo de celebración en el Valencia.

Bordalás está muy satisfecho con el rendimiento del jugador. Así lo aseguraba el técnico del Valencia en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER una vez confirmada la continuidad de Guedes en la plantilla. «Es un magnífico jugador. En su partido con la selección ha revolucionado en pocos minutos. Estoy muy contento por él tras no jugar en la Eurocopa. Lo ha hecho muy bien hoy y estoy muy contento de que continúe con nosotros».

La plantilla está igual de contenta por la actitud dentro y fuera del campo de Guedes. Sus compañeros saben que el portugués es un elemento diferencial del equipo y asumen que con el luso a pleno rendimiento son un equipo más competitivo. Solo hay que escuchar en este periódico a uno de los capitanes, Carlos Soler, para darse cuenta de la importancia de la continuidad de Guedes (también de Daniel Wass). «Se han quedado jugadores importantes y podemos hacer un buen año».

Mestalla es de la misma opinión. La afición no le cantó aquello de «Guedes, quedaté!» en el partido contra el Alavés previo al cierre de mercado, pero no hizo falta. La grada le aplaudió durante todo el partido, coreó su nombre y le despidió con una calurosa ovación. Mestalla se ha enchufado a Guedes y Guedes al Valencia. Es la conexión perfecta. La que quería Bordalás.

Estreno del femenino

Por otra parte, el Valencia Femenino visita a la Real Sociedad este domingo en el primer partido de Andrea Esteban al frente del equipo y en el que busca mejorar la novena posición del curso anterior.

Andrea ya estaba en el cuerpo técnico de José Bargues hace un año y ahora se estrena como primera entrenadora con la intención de colocarse entre los ocho mejores y, de este modo, disputar la Copa de la Reina si se mantiene el formato de la campaña 202-21.

Enfrente estará una Real Sociedad muy renovada tras la salida de hasta diez jugadoras del equipo que dirige la entrenadora Natalia Arroyo y que, curiosamente, fue el último rival en la Primera Iberdrola el último ejercicio.

Para este primer encuentro de la temporada, Andrea Esteban no podrá contar con las lesionadas Linda Bakker y Bibiane Schulze, pero algunas de las recién llegadas este verano, como Noelia, Conc o Altuve, serían titulares.

La entrenadora del Valencia podría presentar la siguiente alineación: Enith, Kerlly, Berta, Noelia, Bea, Carro, Conc, Torrodá, Altuve, Candela y Asún o Jansen.