Miguel Zorío explicó la nueva oferta que le ha realizado a Peter Lim por su paquete accionarial y la deuda del club de Mestalla. El que fuera vicepresidente valencianista presentó ante notario una ofensiva de 212 millones de euros que expira el próximo 30 de diciembre y cree que el magnate singapurense va a acabar vendiendo.

Las condiciones han variado respecto de la primera oferta: «Hemos pasado de 248 millones a 212 porque rebajamos las pérdidas que ha tenido el club. Si volvemos a hacer otra restaremos las pérdidas que obtenga el club, que van a ser muy cuantiosas», expuso Zorío, que explicó que tiene las mismas garantías que la primera porque la gente que le apoya financieramente «mantiene su confianza en el proyecto social, económico y deportivo por el que llevo años trabajando» y que ya está en la notaría de Ana Julia Roselló.

Además de presentar su oferta, Zorío volvió a criticar con dureza la gestión de Lim al frente de la entidad y expuso que el club le va a costar unos 50 millones anuales por las pérdidas que genera la entidad cada temporada en las cuentas y esto le lleva a pensar que acabará por vender: «No conozco a ningún empresario que le guste perder 50 kilos al año. Puede o seguir perdiendo dinero o coger los 212 millones», aseguró, además de reconocer que la primera cifra que le llegó que pedía Lim por las acciones a través de un emisario era de 450 millones de euros, una cifra que, según el empresario «nadie le va a pagar».

Acerca de sus mecenas, tanto quiénes ponen el dinero como la constructora que haría el Nou Mestalla, Zorío expuso que no podía desvelarlo debido a que está sujeto a confidencialidad y que el único que puede saberlo es Lim si ve la oferta, que ya ha enviado al despacho de Germán Cabrera, la casa del propio Lim y la última sede de Meriton que tiene en Hong Kong.

Ademas del montante total de la oferta, el exvidepresidente de la entidad de Mestalla, recordó que tiene una financiación a devolver en 30 años, con una carencia de 3 para poner a funcionar el equipo a nivel deportivo y con un tipo de interés del 3,5 por cien, el mismo que han tenido, según Zorío, el Real Madrid y el Atlético de Madrid para las obras de sus estadios.

Derecho de tanteo, clave

Zorío puso el acento fue en el derecho de tanteo. Cuando se vendió el club a Lim uno de los requisitos que se puso fue que los accionistas minoritarios tuviesen un derecho de tanteo en el momento que quisiese vender las acciones. Para Zorío esto es clave porque hará que cuando el magnate singapurense se decida a aceptar una oferta tendrá que hacerla pública y él tendrá 15 días para igualarla, con lo que Lim, aunque no le quiera vender a él, no podrá hacer nada para impedirlo si la oferta es la misma. Esto obliga a Lim a presentar una oferta oficial en la que no puede pactar con otro empresario el pago de una cantidad de forma oficial y otra en ‘B’.