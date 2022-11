Una de las grandes revelaciones de la temporada ya no del Valencia, sino de LaLiga, atendió ayer por la mañana a los medios de comunicación en el Media Center de Paterna. André Almeida fue una gran apuesta del club el pasado verano y, hasta el momento, está incluso superando las expectativas. Sin embargo, el ex de Vitória Guimaraes mantiene los pies en el suelo y apuesta por seguir trabajando como hasta ahora. «Mi objetivo es continuar trabajando para seguir con la titularidad y ayudar al equipo a ganar todos los partidos. Quiero mejorar como futbolista todos los días y estar bien también mentalmente».

Una de las claves del sobresaliente rendimiento del centrocampista es que sabe perfectamente dónde está y mantiene la ilusión intacta: «Venir al Valencia fue un paso adelante para crecer y mejorar como futbolista. Estoy muy contento por estar aquí y voy a continuar trabajando». El luso aprovechó también para explicar algunos detalles de su aterrizaje y adaptación al equipo: «El Valencia habló con mi padre una semana antes de venir, fue rápido. Conocía el Valencia pero no sabía que era tan grande. Ver Mestalla y la afición me gusta mucho. Está yendo todo muy bien». Una vez comenzó a entrenar con sus nuevos compañeros, Almeida comenta que fue sencillo adaptarse al equipo está muy feliz por cómo están aconteciendo las cosas: «Comenzamos muy bien la temporada, no lo esperaba porque llegué tarde, tenía que ganarme la confianza del equipo y del míster y las cosas han comenzado bien. Ahora voy a trabajar más para mejorar y marcar mas goles».

Goles como el que anotó en la última jornada antes del parón frente al Betis. Una auténtica obra de arte que, hasta la fecha, es el momento favorito de André desde que llegó a Mestalla. «El gol de falta fue muy bueno par mí, me puso muy feliz porque lo entrené mucho, me sentí orgulloso». Aquella diana levantó de sus asientos a todo Mestalla, que está enamorada de André igual que este lo está de la afición valencianista: «Cuando te lo cuentan nunca es igual a cuando estás a dentro, es diferente. Años atrás me habían dicho que se vivían muchas emociones y espero que en un futuro sea así también».