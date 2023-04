Javi Guerra es el hombre de la semana. Después del gran gol anotado contra el Real Valladolid que supuso un triunfo vital y que provocó un estallido de alegría en Mestalla, el canterano viaja con el primer equipo a Cádiz como uno de los estímulos principales dentro del equipo. En la rueda de prensa previa al encuentro Rubén Baraja habló sobre el joven centrocampista de Gilet y también sobre la posibilidad de que pueda ser titular: «Está preparado para participar en cualquier momento: de inicio o durante el partido», dijo el Pipo sobre un futbolista que está tirando la puerta abajo. Sobre su gol, Baraja expuso que «vivió una noche mágica que recordará el resto de su carrera», pero insistió en que «hoy es un día y mañana otro» y le dio un consejo: «Esto es mantenerte siempre en la misma línea, no vale hacerlo muy bien un día y otro no. Le decimos que siga trabajando y cuando trabajas tienes opciones de estar en el equipo», señaló.

Pero Baraja no solamente habló sobre el canterano, sino también acerca del partido y la carrera por la salvación en la que se ha metido su equipo: «Esto es una carrera de fondo. Conseguir dos victorias es bueno porque nos da la posibilidad de salir de esta situación pero esto sigue», explicó, al tiempo que señaló la importancia de llevar la inercia positiva al partido contra el Cádiz, pero insistió en que es una carrera de fondo: «Tenemos que tener la mentalidad de que podemos volver a caer y volvernos a levantar».

Acerca del tipo de encuentro que espera, dijo que sería «muy complicado» y describió al Cádiz como un equipo «muy intenso, con continuidad en el esfuerzo, no da un balón por perdido y que saca muchos centros», por lo que puso el acento en que habrá que estar muy atento para contrarrestarlo.

En lo que no quiso entrar es en si repetirá con la defensa de tres centrales o dos carrileros o si volverá a poner en liza una defensa de cuatro, pero si abrió la puerta a incluir rotaciones en la alineación inicial dado que el equipo jugó hace muy poco contra el Valladolid: «Si algo es importante cuando juegas con rivales de tu liga es tener piernas frescas y energía para mantener el tono físico. Los horarios y el calor influyen también, lo valoramos».

Elogio a la afición

Con quién siempre tiene buenas palabras es con la afición y esta vez no fue una excepción: «No es un diez, es un once lo que está haciendo. Lo que me ocupa es que seamos capaces de dar el mínimo que nos exigen: trabajo, esfuerzo, sudar la camiseta y tener actitud», explicó, valorando muy positivamente que la gente vaya a hacer más de diez horas de bus para estar: «Me dejan sin palabras».