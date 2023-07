El ‘caso Cavani’ ha explotado. La decisión del Valencia y de Rubén Baraja de dejarlo fuera de la convocatoria del primer amistoso contra el Nottingham Forest y de no permitir que viaje hoy con el resto de la expedición al ‘stage’ de Eslovaquia y Suiza ha tenido sus primeras consecuencias. El uruguayo no acudió por la mañana (sí por la tarde) a la ciudad deportiva, según la versión del club por gastroenteritis, y el hermano y agente del delantero publicó al poco tiempo un montaje con la camiseta de Boca Juniors y un mensaje: «Dale, venite pela». La tensión va a más. El club y el futbolista necesitan una solución y ya negocian una salida. Mientras que sus abogados han pasado unas condiciones para desvincularse, la contraoferta del Valencia es la carta de libertad más un pequeño porcentaje de la ficha. Todo está ahora en manos del uruguayo y lo cierto es que las diferencias son todavía bastante grandes.

El club le comunicó a Cavani el miércoles que no se subirá al avión de Bratislava. Casualidad o no, un día después no acudió a Paterna. El uruguayo no hizo la primera sesión con el resto de compañeros alegando un problema de salud. La versión oficial para explicar la ausencia del jugador en el entrenamiento es que sufría una «gastroenteritis». Horas después fue su hermano quien echó más leña al fuego a través de las redes sociales publicando un montaje con la camiseta de Boca Juniors y un mensaje incluido invitándole a salir de la entidad de Mestalla rumbo a Argentina: «Vale, venite pela».

El delantero está viviendo sus peores momentos desde que aterrizó hace menos de un año. El martes se quedó fuera del primer amistoso contra el Nottingham y desde el miércoles ya sabe que no viajará junto al resto de la expedición al ‘stage’ de Eslovaquia y Suiza. Forma parte de la hoja de ruta del Valencia. El club le ha abierto la puerta al futbolista para deshacerse de su elevada ficha, reducir la masa salarial y disponer del margen de maniobra suficiente para firmar un nuevo perfil de delantero que se ajuste a las necesidades de Baraja.

La solución puede ser Boca Juniors, la opción que más seduce al jugador. De hecho, habló con el vicepresidente Juan Román Riquelme durante sus vacaciones en Salto y la semana pasada se produjo una reunión en Argentina con su agente. El último ‘post’ de los Cavani no ha hecho más que alimentar esa ilusión.

Cavani no es el único que se queda en tierra esta tarde. La decisión del club es que tampoco viajen Marcos André, Castillejo, Cömert y Racic. Ninguna de las salidas parece inminente. Marcos André espera que el Alavés aumente la oferta, Castillejo estudia una propuesta de Arabia Saudí y Eray espera la llamada de un equipo que le convenza. Racic por su parte, se resiste a dejar pasar el tren del Valencia.