Punto y final a uno de los culebrones del verano en relación al Valencia CF. Selim Amallah ya es jugador blanquinegro y se convierte, así, en el tercer refuerzo de la temporada para el equipo de Rubén Baraja. Tras muchas semanas de negociación, con un compás de espera entre medias incluido, el internacional marroquí jugará en Mestalla como mínimo una temporada a modo de préstamo. La entidad valencianista paga 150.000 euros por la cesión y tendrá una opciónde compra el próximo verano de alrededor de siete millones.

Finalmente ayer martes fue el día clave para cerrar la operación. Amallah, que ya no entrenó con el Real Valladolid, viajó a València a última hora de la mañana para pasar el pertinente reconocimiento médico, que superó sin ningún contratiempo. Acto seguido puso rumbo a las oficinas de Mestalla para firmar su nuevo contrato que le vincula al Valencia.

Ha sido un final feliz para el futbolista, que ha visto como su paciencia se ha visto recompensada. A lo largo del verano Amallah ha preferido no dar pie a otras ofertas que podrían haberse cerrado, seguro, con muchas más facilidad. Sin embargo, el que será nuevo jugador del Valencia lo apostó todo al blanquinegro y confió en que el Valencia se lanzara de forma definitiva tarde o temprano. Jugará en Mestalla tal y como él deseaba. AL cierre de esta edición, el club valencianista no emitió el comunicado oficial sobre su fichaje, pero se espera que se publique a lo largo del día de hoy debido a que no ha habido ningún contratiempo de última hora.

Con Selim Amallah Baraja gana un futbolista de corte ofensivo, polivalente y capaz de desenvolverse en varias posiciones, siendo la de medio centro ofensivo (o por detrás del delantero) su sitio másnatural. También ha jugado en banda a lo largo de su carrera y todo apunta a que será una zona que tendrá que ocupar en alguna que otra ocasión este curso. Es un hombre de toque y calidad destacable para ser influyente.

Marcos André vuelve a Pucela

Aunque son dos operaciones independientes, ayer también se hizo oficial la otra parte del intercambio. Marcos André regresa a Pucela para jugar en Segunda División. A través del comunicado oficial, emitido antes que el de Amallah, el Valencia confirmó que se va traspasado y el club se reserva «el 50% de los derechos económicos del futbolista». «El Valencia CF agradece la profesionalidad mostrada a lo largo de este tiempo y le desea la mayor de las suertes en la nueva etapa que ahora afronta», concluye.

De esta manera llega a su fin la corta y decepcionante etapa de Marcos André en el Valencia. El hispano-brasileño aterrizó el verano de 2021 tras una gran insistencia de José Bordalás. El club hizo un gran esfuerzo y finalmente logró su contratación. En dos temporadas completas apenas ha tenido protagonismo y cuando lo ha tenido no ha logrado dar continuidad a las condiciones que demostró en su primera etapa en Valladolid y en el Mirandés. Ahora regresa a Segunda para reconducir su carrera.

Límite 72 horas

Se acerca el cierre de mercado de fichajes con mucho trabajo todavía en el Valencia. Lo que es ya una tónica de los últimos veranos. Amallah no puede ser el último, y con la complicación de cerrar la llegada de Rafa Mir, desde las oficinas se debe activar un plan B para la delantera. Como ya pasase el curso pasado con Bryan Gil. El propio Gattuso reconoció en rueda de prensa que la llegada del extremo de Barbate estaba hecha «al 99%». Ese 1% era que el Tottenham encontrase un recambio, algo que no sucedió y finalmente se tuvo que activar al alternativa Justin Kluivert, que a la postre no saldría tan mal. El neerlandés terminó siendo el mejor jugador arriba de Valencia, siendo clave para la salvación.

Lo que fue uno de los culebrones del verano, ver en qué equipo jugaría finalmente Cavani, se resolvió el día 29 de agosto. También llegó, todavía más tarde, Ilaix Moriba, que se haría efectivo el 1 de septiembre. El centrocampista guineano llegó, precisamente, en sustitución de Carlos Soler, que el último día de mercado hacía las maletas rumbo a París. La ventana estival de la temporada 21/22 no se queda atrás en cuanto a movimientos en los últimos días, incluso últimas horas.