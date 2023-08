Selim Amallah pasó un frenético primer día como jugador valencianista. Por la mañana se ejercitó a las órdenes de Rubén Baraja y por la tarde compareció ante los medios de comunicación para ofrecer sus primeras impresiones. El internacional marroquí solamente tuvo buenas palabras para el Valencia CF después de que se haya podido consumar un fichaje que lleva todo el verano en la sala de espera. El futbolista llega cedido procedente del Real Valladolid con una opción de compra y dejó claro que su intención es estar en Mestalla más tiempo que la presente campaña: «Estoy en un gran club, lo tengo muy claro. Me quiero quedar y lo voy a hacer todo por quedarme», decía el futbolista en su puesta de largo, al tiempo que destacaba que el Valencia es un club de carácter «histórico».

El fichaje se ha demorado alrededor de dos meses en los que Amallah ha sido muy paciente para acabar recalando en Mestalla. Durante el camino ha rechazado otras propuestas y confesó que no dudó en ningún momento: «Dudas no he tenido porque siempre hemos estado en contacto. Sabía que había temas que arreglar antes de llegar así que no me he preocupado», señaló el futbolista, que destacó ser un hombre de palabra y mantener lo que le dijo al club a principio del mercado. Miguel Ángel Corona justificó esa espera en que el club ha podido conseguir una opción de compra y que ha podido vender a Marcos André al Valladolid en lugar de cederlo. Amallah se vio las caras por primera vez con Baraja y confesó que todavía no se ha hablado del objetivo clasificatorio, pero recurrió al «partido a partido». En esta primera charla hablaron de su demarcación, que él mismo señaló que es la de ‘10’, aunque también se ve capacitado para jugar unos metros por detrás. Corona añadió en su presentación que puede jugar en los costados. El internacional marroquí fue muy claro al respecto de sus referentes en clave blanquinegra: «Hay un jugador al que siempre he apreciado mucho y es Pablo Aimar», explicó sobre uno de los grandes futbolistas de las últimas décadas en Mestalla y con el que comparte demarcación. Además de ello también señaló lo que más le ha impresionado de la plantilla actual: «El mediocampo me ha interesado. Tanto Almeida como Javi Guerra me han impresionando. Hay un buen centro del campo y espero participar de este grupo», señaló sobre sus ya nuevos compañeros de equipo.