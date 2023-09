Selim Amallah vive horas muy difíciles. La ilusión de su fichaje por el Valencia se ha convertido en terror y dolor por la tragedia que ha sacudido a Marruecos. El nuevo centrocampista ha sufrido ‘in situ’ el terremoto de magnitud 6,9 en la escala Richter registrado en Ighlil en la provincia de Al Haouz que ha provocado la muerte de más de mil personas y ha dejado miles de heridos, según datos oficiales del Ministerio del Interior de país. El marroquí estaba concentrado con su selección en su país cuando se produjo el devastador seísmo con su epicentro situado a 63 kilómetros de Marrakech. El jugador estaba preparando el partido contra Liberia que tenía que disputar ayer y que finalmente quedó suspendido.

Amallah se encontraba concentrado en el hotel de Agadir (ciudad de la costa del Atlántico en el sur de Marruecos a más de 250 km de Marrakech) cuando se produjo el terremoto. La reacción de los jugadores fue salir de las habitaciones asustados y llamar a sus familiares y amigos. «Empezamos a notar que la tarima empezaba a temblar, nosotros nos quedamos parados sin saber qué decir, parecía que pasaba un tren debajo de nuestros pies, los jugadores salían asustados de las habitaciones... muy intraquilos. Estábamos todos concentrados en el hotel de Agadir. Mi mujer está en Rabat, vivimos en un octavo (piso) y salió rápido para evitar cualquier problema», decía en Carrusel Deportivo todavía con el miedo en el cuerpo el prepadador físico Eduardo Domínguez. Amallah y sus compañeros, entre los que estaban En-Nesyri, Abde o Bono, vivieron momentos de mucha confusión y nerviosismo. «Aunque la mayor parte juegan en Europa tienen a familiares en el país... Estábamos preocupados porque no sabíamos el alcance que suponía lo que habíamos vivido. Pasamos una noche intranquila porque no sabes si se puede volver a repetir». Por suerte, no hubo que lamentar heridos. La RFEF y LaLiga acordaron guardar un minuto de silencio antes de los partidos de este fin de semana

Yaremchuk, sin gol en Ucrania

Una de cal y otra de arena para Roman Yaremchuk con la Selección Ucraniana. El nuevo punta del Valencia no anotó gol, pero fue titular de nuevo con su combinado nacional en uno de los partidos más complicados que tenían los del este de Europa en su andadura para clasificarse a la próxima Eurocopa de 2024. Se enfrentó nada más y nada menos a una Inglaterra que venía lanzada.