El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, mostró su «pena y rabia» de que se intente «desviar el tiro» de que haya sido el brasileño Vinícius Junior quien sufrió «insultos racistas» a la vez que, consideró, no se puede defender aunque hayan sido «uno, diez o 10.000».

«Claro que Vinícius iría -si se jugase en Mestalla mañana-. Ha pasado algo… se intenta desviar el tiro. El tiro es que Vinícius ha sido víctima de insultos racistas; que sean uno, diez o 10.000 no cambia el tiro. Hay un procedimiento judicial. Que medios de comunicación quieran desviar el tiro de esto me da pena y rabia», dijo en rueda de prensa.

«Está muy bien y motivado. No he hablado con él. No sé lo que ha dicho, nadie lo sabe. Está feliz de jugar mañana», completó.

Unas palabras de Ancelotti que llegan después de la declaración el jueves de Vinícius, por videoconferencia desde un juzgado de Madrid, ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, que investiga los insultos racistas que sufrió en el partido entre Valencia y Real Madrid en Mestalla el pasado 21 de mayo.

En esta, según explicaron a EFE varias fuentes conocedoras de su declaración, el jugador ratificó que se siente víctima de insultos racistas y su intención de reclamar judicialmente por ello, ya que está convencido de que los insultos y las alusiones a su persona se produjeron exclusivamente por motivos raciales y por el hecho de que destaca como futbolista.

Además, insistió -siempre según fuentes conocedoras de su declaración- en que los insultos fueron generalizados por parte de aficionados de todo el estadio.

Tras conocerse esto, el Valencia CF mostró su «sorpresa, rechazo e indignación» ante la posibilidad de que en su declaración en la causa abierta por haber recibido insultos racistas en Mestalla, Vinícius los achacase a toda la grada y no a los tres investigados.

Por ello, exigió una rectificación pública al brasileño. «Tal y como reconoció públicamente el propio entrenador Carlo Ancelotti, en ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio de Mestalla», señaló el club que aseguró ser «plenamente consciente de la gravedad de este asunto».

Además, Ancelotti, con «medios de comunicación» se refirió, tras ser preguntado por ello, a la portada de Superdeporte en la que califica al brasileño de «Pinochius» señalando que «el madridista reconoce que provocó a la grada, pero miente a la jueza al señalar a todo Mestalla por los insultos racistas».

«Ya pagamos un peaje»

«Mi sensación es que se tomaron las medidas para solucionarlo y se demostró que fueron situaciones puntuales y no todo el estadio como argumenta», señaló por su parte Baraja en una rueda de prensa. «Lo dejé claro en su momento y el Valencia ha hecho un comunicado. Dejamos bastante claro cuando sucedió y después del partido que tenemos tolerancia cero con el racismo. Para mí, es un caso cerrado, ya hemos pagado un peaje, unas consecuencias», insistió.