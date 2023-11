La rodilla y el abductor de José Luis Gayà se han convertido en un problema más para Rubén Baraja. El capitán forzó para jugar contra el Celta de Vigo y su esfuerzo acabó pasándole factura. El de Pedreguer se vio obligado a retirarse del terreno de juego en el descanso. Su rodilla izquierda y su tejido muscular se han sometido a mucha exigencia en los últimos días y piden cuidados máximos a gritos. El jugador descarta una lesión de gravedad, pero las molestias persisten y el cuerpo médico tiene que encontrar una solución. De momento, no está descartado para el partido de liga del sábado contra el Girona en Montilivi. Gayà entrenó ayer al margen de sus compañeros en la vuelta al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna y hoy se decidirá si e somete a pruebas médicas o no es necesario. El capitán está entre algodones. La idea es que trabaje en solitario durante los primeros días de la semana para tomar una decisión en función de sus sensaciones. Su evolución será clave. Baraja explicó los problemas de Gayà que obligaron al cambio en el descanso. «Tenía una molestia en la rodilla desde el partido del Bernabéu y en la selección ha estado con molestias. Hemos apostado por él de inicio, ya que cuando un jugador tiene molestias es mejor que empiece por si acaso tiene alguna sensación y puedes modificar para que entre otro compañero. Pero, más que en la rodilla es que ha sentido algo en el abductor. Quizá una presión fuerte o ha ido compensando un poco por no tener bien la rodilla».