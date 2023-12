El invierno se presenta como un mal recurrente en el Valencia CF. En los últimos años, la llegada del frío y la proximidad del final de la primera vuelta de la Liga coinciden con el desmoronamiento de las ilusiones que habían germinado en las semanas de verano del inicio de la temporada. A estas alturas, después del tropiezo en el Coliseum con el Getafe (1-0), el conjunto de Rubén Baraja encadena 11 encuentros de Liga en los que únicamente ha conseguido ganar al Granada (1-0) y al Cádiz (2-0) en Mestalla. En resumen, diez puntos de 33 posibles que tienen a los blanquinegros estancados con 19 puntos en la zona de nadie.

Después del 3-0 al Atlético de Madrid, que convirtió al estadio de la Avenida de Suecia en una fiesta, el Valencia no ha vuelto a ser el mismo. Finalizó aquella quinta jornada como quinto clasificado, a un punto del cuarto. Dos fechas más tarde, cayó a la octava plaza, y no ha pisado de nuevo ninguna de las posiciones europeas. La crisis se ha agravado en las últimas tres semanas. Tras la goleada sufrida en el Santiago Bernabéu (5-1), los del ‘Pipo’ no pudieron sanar la herida en casa, como había pasado hasta entonces, al no pasar de un pobre empate sin goles ante un Celta al que le han hecho goles todos sus rivales menos el Valencia. Luego llegaron las derrotas a domicilio en Girona (2-1) y Getafe.

Los parecidos en cuanto a resultados y rendimiento global con lo padecido en la primera vuelta de la campaña anterior, en la que el equipo no certificó la salvación hasta la jornada final frente al Betis en el Benito Villamarín, son irrefutables. Con apenas un punto obtenido de los últimos 12 en disputa, el Valencia de Baraja ha quedado encallado como lo estuvo el de Gennaro Gattuso. El técnico italiano, sin fichajes en el mercado de enero, como se prevé ahora, decidió abandonar el barco el 30 de enero, al día siguiente de caer en Valladolid.

Hace un año, el invierno futbolístico del Valencia vino con un mes de retraso como consecuencia del Mundial de Catar. La competición había cesado después de un contundente 3-0 al Betis a principios de noviembre y regresó el 31 de diciembre con el comienzo de una tormenta continua de pésimos resultados: derrotas en Vila-real (2-1) y, en Mestalla, contra el Cádiz (0-1) y un deprimente 2-2 con el Almería, también en casa, antes de perder en Pucela (1-0). Gattuso se marcharía con 20 puntos (5 victorias, 5 empates y ocho derrotas). Con febrero, Voro cogió las riendas del equipo sin ningún efecto: Más derrotas, en el feudo del Real Madrid (2-0), en Girona (1-0) y en la visita del Athletic (1-2). Ese 11 de febrero, la afición del Valencia vivió los primeros 19 minutos del partido con los leones clamando fuera del campo, en la Avenida de Suecia, contra un máximo accionista que por enésima vez había dejado desamparado al equipo.

Por entonces, tras 21 jornadas, el Valencia cayó a la zona de descenso, donde siguió la siguiente semana, en el debut de Baraja, después de un duelo en el Coliseum que fue un calco de lo sucedido hace dos días. La resistencia defensiva acabó con un gol de Borja Mayoral en los minutos finales. La serie de jornadas sin ganar se extendió durante ocho jornadas. Por fin, en la 23, los blanquinegros vencieron como locales a la Real Sociedad (1-0). Otro triunfo en casa por la mínima, en la jornada 25 contra Osasuna (1-0), valdría para sacar la cabeza de los infiernos de la Liga.

Precisamente, la conexión que Rubén Baraja ha logrado con la grada de Mestalla es una de las pocas diferencias que se vislumbran en la comparativa con el pasado curso. Mientras hoy los valencianistas suman 13 de sus 19 puntos con el apoyo de su público, a principios de 2023 Gattuso empezó a perder el favor de la afición, cansada de la desprotección de Lim y de la obstinación del entrenador por el juego trenzado desde la defensa, pese a no disponer de piezas para ello. Tras perder con el Cádiz en la jornada 16, SUPER indicaba en portada el 7 de enero: «Impotencia y pitada. Mestalla vuelve a desesperarse viendo como los de Gattuso se estrellan con el orden del Cádiz. Derrota muy dura que agudiza aún más la necesidad de fichajes».

En la actualidad, jugados 16 duelos de Liga, los Valencias de Baraja y Gattuso replican el mismo balance (5 victorias, 4 empates y 7 derrotas), con mejor saldo goleador para el italiano (23-18) que para español (17-21), y, sobre todo, la urgencia de refuerzos. Con una mejor renta que los cuatro puntos que tenía la escuadra de ‘Rino’ sobre el descenso, los del ‘Pipo’ cuentan con la oportunidad de revertir la situación y romper con los paralelismos en el duro calendario que les aguarda en diciembre y enero.