Los seleccionadores nacionales de la Absoluta y de la Sub21 estuvieron en la grada del Civitas Metropolitano para ver el partido entre el Atlético de Madrid y el Valencia CF en el que tenían una gran cantidad de jugadores seleccionables. Para los valencianistas, por desgracia, no fue el choque idóneo para exhibirse. El rival y el escenario no lo pusieron sencillo y aunque mostraron una cara madura, no rindieron al mejor nivel que han sido capaces de mostrar esta temporada.

José Luis Gayà es fijo para De la Fuente y mostró profundidad en sus incursiones. Hugo Guillamón y Pepelu fueron de los más ‘salvable’ del equipo, pero tampoco pudieron mostrarle al seleccionador el altísimo nivel al que han jugado los cinco partidos anteriores en los que han sido clave para sumar 13 puntos de 15. Javi Guerra, Fran Pérez y Diego López sí que estuvieron alejados del rendimiento de principio de temporada cuando se salieron tanto en el Valencia CF como en la Sub21, a la que salvo sorpresa seguirán acudiendo, y Cristhian Mosquera vestirá pronto la camiseta de ‘La Roja’ o ‘La Rojita’ porque su temporada es de las mejores de LaLiga en defensa.