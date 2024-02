Con el freno de mano echado a sabiendas de cómo actúa Meriton con la disidencia discursiva de sus entrenadores compareció Rubén Baraja en sala de prensa. Evidenciando que en el Valencia CF el criterio económico pasa por encima del deportivo, un concepto que ha repetido en muchas ocasiones, pero sin querer desviarse de la defensa de su plantilla, el Pipo no escondió que la salida de Gabriel Paulista les «resta más que les suma» y que «no es agradable perder a un jugador con jerarquía», además de pasar la pelota a Miguel Ángel Corona en el no fichaje de Rafa Mir y hacer hincapié en su deseo de ver un Valencia grande «en el futuro».

El central hispanobrasileño había sido titular más del 70 por ciento de los partidos, erigiéndose en una figura clave en la defensa y también en un joven vestuario: «Ha estado contando para nosotros, un profesional con jerarquía, uno de nuestros capitanes, pero la prioridad económica ha priorizado sobre la deportiva. Yo es algo que no puedo controlar. Lo deportivo lo puedo demostrar, tratamos de poner a los jugadores que dan rendimiento y a partir de ahí hay otros criterios que han prevalecido. Agradecemos su compromiso, es un muy buen profesional, ese criterio económico marca el mercado», incidía el entrenador blanquinegro en su comparecencia.

A partir de ahí, Baraja incidió en que no quiere usar el mercado como «coartada» ni para «justificarse» y que lo importante es el grupo y que se guarda las valoraciones para cuando vea «el rendimiento del equipo» en la segunda vuelta: «Tengo absoluta confianza en el equipo y en cómo están trabajando y no sabemos dónde son capaces de llevar al Valencia estos chicos», sentenció.

Pasapalabra con Mir

El mercado de fichajes de invierno terminó de la forma más triste posible. Con el Valencia CF dejando tirado a Rafa Mir en Sevilla, un conflicto para el que el Pipo remitió a los periodistas a hablar con Miguel Ángel Corona: «Al final es una situación que se produce de última hora de mercado y la sensación que tengo es que todas estas explicaciones las tiene que hacer el club o Miguel Ángel Corona que es la persona encargada de estas gestiones. Yo estaba informado en todo momento, pero Corona lo explicará y no mucho más», señalaba el preparador valencianista.

El técnico expuso que parecía que «todo estaba encaminado» y las circunstancias cambiaron, pero que lo que más le puede afectar a él es la vertiente personal porque conoce al jugador, al que sacó un gran rendimiento en el juvenil del Valencia. A pesar de ello, señaló que no se puede «permitir el lujo» de poner por delante sus «sensaciones» a su objetivo como entrenador.

El respaldo del club

Más allá de los nombres propios, el Pipo fue preguntado precisamente por sus palabras en las que manifestaba su deseo de que el Valencia tuviera un futuro ambicioso y que para ello el club le debía respaldar. Después de que su plantilla pierda potencial deportivo, Baraja explicó que en esas palabras se refería en todo momento al largo plazo: «Debemos trabajar con la misma dedicación, ir creciendo en cosas que creo que al final nos darán la posibilidad de crecer como equipo y luego consolidarnos. El futuro no se puede saber, por eso hablaba de lo que a mí me gustaría en un futuro pero esto en el presente y es magnífico. Estamos en una posición muy interesante en el campeonato. Lo que tengo claro como entrenador es hacia adónde quiero ir. Cuando un entrenador tiene unas aspiraciones el club debe respaldarle», señalaba. En cualquier caso, el entrenador del Valencia CF tiene claro que más allá de que no esté contento con decisiones del club debe trabajar en que el ambiente sea bueno por el bien de todo el colectivo.