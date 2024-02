Miguel Ángel Corona hizo balance en la jornada de ayer de la situación deportiva del club una vez cerrado el mercado de fichajes de enero. Entre otras cosas, además de sacar pecho sobre el rendimiento de una plantilla que «debilitamos pero ya llevamos 35 puntos», o de tratar el tema Mir, hizo una reflexión sobre la salida de Paulista. Durante su rueda de prensa el director deportivo fue cuestionado sobre unas declaraciones que hizo la presidenta en las que aseguraba que si no llegaban fichajes por lo menos no se debilitaría la plantilla de Baraja. Algo que una vez más no han cumplido.

«Es una baja de un central muy importante, no lo negamos. Pero viendo que esto podía pasar, nuestras conversaciones son muy claras y en consonancia. Estamos de acuerdo en que estábamos dispuestos a destinar esos recursos en Rafa. Nos daba mucho más que intentar traer a un central. La defensa siempre es mucho más compleja que el ataque», manifestó.

«En cuanto a que no venga nadie explicamos que intentamos la operación de Rafa una vez que nos habilitó la capacidad financiera por la salida de Gabriel. No se produjo y teníamos claro que era ese y solo ese el jugador que nos hubiera gustado incorporar. De no ser así, preferíamos mantener la plantilla. La consolidación de Mosquera y la llegada de Diakhaby nos da la sensación de poder compitiendo. No sabemos hasta dónde nos va a llegar como tampoco lo sabíamos en verano. Seamos optimistas», explicó.

«No lo sé». Lo repitió en varias ocasiones. Miguel Ángel Corona no tiene ni idea de la hoja de ruta del Valencia CF para la próxima temporada. El Director Deportivo del club asegura que no tiene conocimiento de cuántas ventas se producirán este verano ni tampoco del coste de la plantilla del curso 24/25. «No lo sé, pero te contextualizo. En muchas ocasiones, en mercados anteriores hemos marcado una cifra de necesidad y no hemos llegado. Y financieramente el consejo de administración decide funcionar sin esos ingresos».

Tampoco pudo preciar si el coste actual de la plantilla se puede mantener o se debe seguir reduciendo de cara a la próxima temporada. «No nos hemos sentado con números exactos. Esto también depende de las operaciones de verano y de la clasificación», señaló.

Como no podía ser de otra manera, se le preguntó por si no se fichó a Rafa Mir porque el máximo accionista estaba durmiendo debido al cambio horario con Singapur, algo que Corona negó «rotundamente». «No necesitamos la firma del propietario para hacer las operaciones, tenemos la de la presidenta. No se trata de tiempos, sino de formas de actuar y de respetar unos acuerdos, unas cifras y unas condiciones que ya estaban pactadas».