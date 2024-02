Todo el valencianismo fue consciente de que la visita al campo de Las Palmas fue una oportunidad para cogerse al tren europeo. Por ello, la derrota contra los de García Pimienta dolió, sobre todo, por las formas. Sin embargo, Rubén Baraja creyó que su equipo compitió para llevarse, como mínimo, un punto que les hubiera permitido continuar en la terna de Europa. Aunque, de momento, su rival de ayer, por golaverage, ya está por delante en la tabla. «Hemos competido, hemos hecho un buen partido. La sensación es que hasta este minuto es que Las Palmas ha estado incómodo, no ha encontrado caminos para generarnos dificultad... han tenido más posesión pero sin generarnos peligro. Nosotros sí hemos tenido varias situaciones... el saque de falta a Mosquera, la situación de Jesús Vázquez que toca el portero... Situaciones para el gol, pero no hemos podido y ellos sí han definido», aseguró el valencianista.

Al Valencia, sin duda, le faltó intensidad y precisión en los últimos metros del estadio de Gran Canaria. Sobre todo, al final de un partido en el que tuvieron sus ocasiones y en el que los dos goles encajados fueron una muestra de que el Valencia no dio todo lo que tenía hasta el pitido final. La diferencia en intensidad fue lo más trascendental para Baraja. «Te falta que cuando recuperábamos, ellos son muy intensos y dejan espacio a la espalda, nos ha faltado tranquilidad, dar un pase, sacarla de la zona de recuperación, atacar el espacio del lado contrario... No hemos tenido acierto y el fútbol se define por aprovechar las ocasiones que tienes. El equipo ha hecho un gran esfuerzo, me sabe mal, porque merecía un punto. Es una pena la acción final», así lo reconoció Baraja, quien, cuestionado por los tantos que le impidieron a los suyos puntuar en las Islas Canarias, aseguró que los goles de Las Palmas reflejaron a un Valencia blando. «Hay que ser autocríticos, quizá podíamos haber sido más intensos en el bloque del centro... es un jarro de agua fría porque no nos lo merecíamos y nos ha privado de puntuar aquí, en un campo difícil. Han tenido más premio del merecido, pero el fútbol tiene esto. En la primera vuelta ganamos nosotros y la superioridad no fue muy clara».

La valoración del técnico, pese a ello, fue que el Valencia realizó un buen trabajo y mereció, aunque sea, un empate, aunque reconoció por otro lado que los cambios no tuvieron efecto en el medio de un encuentro trabado. «Si lo miras por el resultado, no estoy contento. El resultado no refleja lo que se ha visto en el partido en cuanto a lo que se ha podido ver en trabajo, ocasiones... El fútbol tiene esto, incluso trabajando bien, te hacen el 1-0 y ya desnivela el partido cuando ya no había tiempo de reacción. El trabajo del equipo ha sido bueno. Cuando hemos hecho los cambios es cuando mejor estábamos. Estaba todo igualado, muy trabado, cuando hemos modificado hemos tenido dos o tres situaciones para haber hecho gol en las que no hemos podido definir y luego ha venido el 1-0. El partido ha estado igualado. No hemos encontrado claridad por momentos, pero cuando nos hacen el gol es cuando mejor estábamos», comentó el técnico valencianista.

Valoración sobre Peter Federico

En medio de la dura derrota, Peter Federico realizó su debut con la camiseta del Valencia por mediación de un Baraja que reconoció que le falta coger rodaje en la élite. No en vano, el entrenador cree que puede aportar aspectos positivos en su esquema. «Tiene que coger conceptos, mostrarse poco a poco. Tiene que acelerar en el proceso ed integrarse en el equipo. Creo que puede darnos cosas diferentes a lo que tenemos y mostrará su nivel poco a poco», finalizó.