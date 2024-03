Todos somos Diakhaby en Mestalla

«El vestuario está bien y con ganas de dedicarle la victoria a Diakhaby». Son las palabras de Rubén Baraja y de una joven plantilla del Valencia que se recupera lentamente del estado de ‘shock’ en el que ha permanecido toda la semana como consecuencia de la dramática lesión de Mouctar Diakhaby que le mantendrá apartado de los terrenos de juego al menos un año. El golpe ha sido muy duro a nivel emocional y deportivo, pero este grupo está preparado para luchar contra todas las adversidades posibles. Así lo han demostrado el Pipo y sus jugadores desde verano sorteando todas y cada una de las piedras que han encontrado por el camino. El cuerpo técnico, la plantilla y la afición aunarán fuerzas para brindarle una victoria al central. Hoy todos son Diakhaby en Mestalla. No hay consuelo posible que repare el dolor del central, pero el cariño de la gente y los tres puntos son la mejor motivación posible para animarle y darle fuerzas en su largo proceso de recuperación. El club ha preparado un emotivo homenaje en honor al central y sus compañeros saltarán al césped con unas camisetas conmemorativas. El guineano estará hoy en la memoria de todos. Toca ganar al Getafe por Mouctar. Se lo merece.

El equipo repite en Mestalla, todavía con los ecos del polémico partido contra el Real Madrid, con el objetivo de alcanzar los 40 puntos en la tabla de clasificación (el objetivo marcado por Layhoon Chan a principio en verano) y seguir vivos en la lucha por los puestos europeos. El equipo (37 puntos) tiene una oportunidad de oro de nuevo en Mestalla para dejar atrás a un rival directo como el Getafe (35) y seguir metiendo presión a los equipos de arriba que aspiran a la ‘zona Europa’: Las Palmas (37), Real Sociedad (40) y Betis (42). Los del Pipo no han conseguido ganar en sus dos últimos partidos como local (Real Madrid y Sevilla) y la intención es recuperar la dinámica ganadora en Mestalla, donde no pierden en Liga desde el 29 de septiembre contra la Real. Hoy es el día para hacerse más fuerte en casa.

El Pipo no quiere que el equipo baje el nivel de intensidad exhibido contra el Real Madrid hace justo una semana. La consigna del entrenador es tomarse el partido igual que si el conjunto de Carlo Ancelotti estuviera delante. Un mensaje en el que Baraja ha insistido tanto en clave interna como de forma pública. «Mestalla tiene que entender que le damos la misma importancia a este partido que al del Real Madrid., Tenemos que tratar de ser un equipo que compita bien igual que contra el Madrid», decía el técnico. Misma identidad y mismos jugadores. El once titular no será muy diferente al del sábado pasado en Mestalla contra los blancos. La novedad puede pasar por la vuelta de Diego López a la alineación inicial. La otra cara nueva llegará en el centro de la defensa. Cenk Özkacar es el principal candidato para sustituir a Diakhaby y formar la dupla con Cristhian Mosquera. Yarek, de momento, apunta al banquillo.

La vuelta de Bordalás

El regreso del extécnico del Valencia a Mestalla será otro de los alicientes del partido. Bordalás vuelve a la que fuera su casa en la 21/22 con el recuerdo de la final de la Copa contra el Betis, la novena plaza en LaLiga, sus desencuentros públicos en sala de prensa con la propiedad en materia de fichajes, su apuesta por Mamardashvili o Mosquera o su correcta despedida en un céntrico hotel sin sangre contra Peter Lim. Hoy regresa a los mandos de un Getafe golpeado por las bajas de Mayoral por lesión y Greenwood por sanción. Dos ausencias que se suman a la de Arambarri (KO hasta final de temporada) y la salida de Enes Ünal en el mercado de enero. Bordalás sólo tiene dos delanteros en plantilla: los titulares Jaime Mata y Juanmi Latasa. Djené y Alderete serán sus principales novedades.