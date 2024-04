Baraja: "Ahora falta culminar un año precioso"

Rubén Baraja conoce de la importancia de la victoria, aunque insiste en no sumar presión añadida al equipo con la palabra ‘Europa’. «Quedan muchos partidos aún y la única realidad es que después de todo, la propia competición nos lleva a esta situación», explicó. El Pipo entiende que se hable de la posibilidad de volver a jugar competición continental, «pero esto es competir cada partido y si la misma competición nos lleva a eso, pues a disfrutar. Nuestra exigencia está siendo máxima en todos los sentidos y nuestra ambición es llegar lo más arriba posible».

Independientemente del desenlace, el preparador valencianista aseguró que «la valoración de la temporada debe ser positiva porque no sólo hay puntos y resultados, sino también trabajo hecho con identidad, compitiendo y superando problemas». Baraja volvió a elogiar a sus futbolistas y destacó el proceso de madurez relámpago que han protagonizado varios para convertirse en grandes futbolistas de Primera División en muy poco tiempo: «Me parece todo una pasada. Lo que están consiguiendo con lo que nos planteamos a principio de temporada me emociona. Ver cómo han crecido y los que estaban casi inéditos, ahora están consolidados. Lógicamente queremos estar arriba, pero sólo eso me hace sentir emocionado con lo vivido esta temporada. Nos falta la culminación, pero es un año precioso».

La rueda de prensa también tuvo su sección dedicada a lo extradeportivo de la que Rubén Baraja no acabó del todo contento. De Kiat Lim, hijo de Peter al que le va a delegar responsabilidades entre las que se encuentra el Valencia CF, explicó que «no he tenido la oportunidad de hablar con él. Ni contacto. Nuestra relación es directa con las personas que están aquí trabajando designados por el propietario». También fue punto del día la reunión que se produjo la semana pasada en Singapur a la que asistieron Javier Solís, Inma Ibáñez y Kiat Lim, pero no Peter Lim ni Miguel Ángel Corona. Baraja ni quiso profundizar ni darle importancia a quién fue y quién no: «En un club hay diferentes puestos y se utilizan los cauces naturales de cada club. No le doy importancia. Hablamos las cosas. Estoy concentrado en lo mío, que es sacar rendimiento al equipo y conseguir mejorar al equipo».

Al ser insistido sobre si le parecía normal que el director deportivo (Corona) no asistiera al encuentro, así como la aparente falta de planificación deportiva para la próxima temporada, Baraja ‘explotó’ ligeramente dando lugar a un momento tenso con su respuesta: «No he tenido todavía contacto pero imagino que hablaremos en los próximos días. Creo que continuamente se habla de esta situación, del futuro, las posibilidades que hay... Igual ya hemos hablado y no lo sabes. Tú has afirmado que no se habla y que hay que trabajar de otra manera. ¿Y tú que sabes? En esas valoraciones, que yo os contesto, ya molestan, porque estás haciendo una valoración sin saber, no me gusta esto. No me gusta que valores cómo se trabaja, porque trabajamos en función a las posibilidades que tenemos. No me he quejado de nada y han pasado cosas. Yo no me dedico a la planificación, me dedico a entrenar. Sin más», concluyó.