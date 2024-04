Catalá: "No va a llegar agosto sin que el Ayuntamiento tome una determinación"

María José Catalá se ha pronunciado sobre el Nou Mestalla. La alcaldensa se ha comprometido a que "no va a llegar agosto sin que el Ayuntamiento de València tome una determinación que siga en la misma línea, que yo he apuntado es el primer momento ni un beneficio ni una preventa para el Valencia CF máxima exigencia y estricto cumplimiento con la ciudad y con el valencianismo". Estas han sido sus palabras:

"Mi plan está explicado desde que llegué al Ayuntamiento. Los únicos planes que han variado son los de la oposición, a los que veo dando bandazos permanentemente. Cuando yo llegué resultado que no había que hacer un convenio, luego que no había que aprobar unas fichas que son sus mismas fichas y ahora resulta que hay que hacer una aprobación de las fichas junto con el convenio porque si no es 'barra libre para Lim'. Y yo me pregunto: ¿Cuando la anterior corporación municipal del PSOE y Compromís aprobó en Junta de Gobierno en febrero del año de 2023 las fichas sin el convenio es que querían 'barra libre para Lim'? ¿Eso quiere decir que hoy no están dispuestos a aprobar sus propias fichas y además exigen que se aprueben sus fichas pero con un convenio que ellos no hicieron en la aprobación inicial? Yo sinceramente creo que hay que tener coherencia".

"Al final, lo importante en esta operación que es una operación importantísima para la ciudad son dos cosas: consenso político y seriedad y coherencia. Aquí no se trata como un partido de fútbol de recoger los vítores desde los quince primeros minutos del partido, aquí se trata de acabar el partido con una postura coherente, equilibrada y meter goles. Y en esa postura solo estoy yo, el Partido Popular, porque el resto desde luego van diciendo cada día una cosa. El PSOE va diciendo una cosa cada día, Compromís va diciendo cosas distintas y encima son incoherentes con lo que ellos mismos hicieron. Es decir, que ellos hacen la aprobación inicial de las fichas en febrero de 2023 sin el convenio y eso no era 'barra libre para Lim' y ahora resulta que si aprobamos sus mismas fichas en el convenio es 'barra libre para Lim'. Yo lo que quiero es que me aclaren lo que van a hacer y que se mantengan al menos quince días en una misma postura porque la situación va cambiando conforme van cambiando las cosas".

"La historia es estudiar también porque parece que algunos ayer se cayeron de la cama y se dieron cuenta que en la resolución de la caducidad que hizo por cierto Ximo Puig y el partido socialista el 29 de julio de 2023 ponía expresamente que se caducaba la ATE, pero que seguía vigente el plan ATE del año 2015 y que se suspendían las licencias durante dos años. Es decir, que hoy en día, gracias a Ximo Puig y al partido socialista está vigente el plan ATE porque fue en la resolución de la caducidad de la ATE que es cosa distintan al plan ATE donde se fijo que el plan ATE estaba vigente. Yo solo puedo decir una cosa: yo no me he movido ni un milímetro y quiero demostrar a la afición del Valencia que la coherencia es la mejor postura en esta situación, no el populismo. Y en segundo lugar, he sido la más dura de todos los grupos que conforman la corporación del Ayuntamiento de València, la más dura con el Valencia. ¿Y por qué he sido la más dura? Porque no he aprobado las fichas que ellos hicicieron en la aprobación inicial y he sido la más dura porque no he negociado un convenio que ellos tenían en un borrador. Y porque además siempre he hablado de avales y penalizaciones y de calendario, cosa que no hizo la anterior corporación. Y he sido la más dura porque he puesto unos requisitos claros delante de la mesa y es que las obras se inicien y las obras estén en una buena situación para empezar a hablar de otras cuestiones".

"La pregunta es, ¿si se fijó una suspensión de licencias por dos años desde la caducidad, es decir, desde julio de 2022 hasta mayo del 23 cuando yo entré en las elecciones, qué hicieron? Absolutamente nada. A partir de ahí, les digo No va a llegar agosto sin que el Ayuntamiento de València tome una determinación que siga en la misma línea, que yo he apuntado es el primer momento ni un beneficio ni una preventa para el Valencia CF máxima exigencia y estricto cumplimiento con la ciudad y con el valencianismo".