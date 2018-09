Galiana declara que los contratos los firmaban los secretarios

El concejal de Comercio y Relaciones con los medios del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, defendió ayer que los contratos por los que le investiga el Juzgado de Instrucción número 19 de la ciudad, a raíz de una denuncia por fraccionamiento interpuesta por el asesor del PP en el consistorio Luis Salom, fueron firmados por los secretarios municipales, algunos incluso no son suyos, y expresó su confianza en que el proceso será archivado.

Así lo ha manifestado el responsable de Comercio del Ayuntamiento de València en declaraciones a los periodistas a su salida de la Ciudad de la Justicia, que ha abandonado tras cerca de dos horas de declaración en el juzgado, que le investiga a raíz de una denuncia por un presunto fraccionamiento de contratos relativos a la prestación del servicio de comunicación en redes sociales y gestión de la web de este área del consistorio y tras recibir el informe emitido por la Fiscalía al respecto. Además, el juez ha decidido abrir una pieza separada en esta causa después de que Salom ampliara la denuncia inicial.

A su salida, el concejal de Compromís, que ve «mala fe» en la denuncia, ha dicho tener «impresiones positivas» sobre su declaración, dado que le ha explicado «todo» al juez, «todos los contratos y todo lo que aparecía en la denuncia que me adjudica contratos que ni siquiera he firmado yo», criticó en relación a Salom, al que se ha referido como «imputado» al estar investigado en el caso Taula. El edil sostiene que «como todos los contratos del Ayuntamiento de València, van firmados por un secretario municipal que da fe, porque yo no soy jurista evidentemente» y denuncia que «el imputado por presunto pitufeo -blanqueo de capitales del grupo municipal popular- Luis Salom me adjudica contratos que no son míos, que no he firmado yo».

Según Galiana, en la denuncia «mezcla cosas, habla de redes sociales, mezcla cosas de la Concejalía de Comercio con la de Relaciones con los Medios, que a pesar de que sea el mismo concejal son procedimientos totalmente diferentes, dos presupuestos diferentes, dos jefes de servicio diferentes, dos secretarios diferentes... Entonces hay una propuesta de resolución firmada por un secretario y una resolución firmada por otro», explicó. «Hay incluso algún contrato firmado cuando yo estaba de vacaciones y firma la persona que está en Alcaldía en ese momento, no el alcalde sino el sustituto», indica, por lo que considera «un poco surrealista lo de este señor», en referencia al asesor del PP en el ayuntamiento. «Hay mucha mala fe en esta denuncia porque él ya presentó esta denuncia a nivel interno y ya se le contestó. Le contestó una jefa de servicio», indica. Según Galiana, la concejala del PP en el consistorio Beatriz Simón «presentó esta misma denuncia en la Comisión de Hacienda y la retiró cuando le dije que estaba haciendo una acusación falsa y ella misma en la comisión dice que no ve nada ilegal, que simplemente era una cuestión de oportunidad, una cuestión política. Ellos sabrán a qué están jugando», enfatiza. Por ello espera que este procedimiento se archive: «Pronto no lo sé, los tiempos judiciales no los controlo yo, pero que se archivará vamos... Esperemos que sí». En la denuncia que origina este procedimiento -del 16 de marzo- se expone un posible fraccionamiento de contratos adjudicados por la Concejalía que dirige Galiana. El denunciante explicaba que se adjudicó un contrato mediante procedimiento negociado sin publicidad a una empresa para la asistencia técnica de la gestión de los perfiles institucionales del Ayuntamiento de València, además de otros contratos menores para el Plan de comunicación de redes sociales y gestión de la web de la Concejalía de Comercio.