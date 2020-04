Ribó sobre las Fallas en julio: "No tengo bolas de cristal"

Ribó sobre las Fallas en julio: "No tengo bolas de cristal"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha insistido este viernes en que será en junio cuando se tome la decisión sobre si se celebrarán las Fallas en julio, en función de la situación de la pandemia del coronavirus: "Las cosas están funcionando bien, pero eso no quiere decir qué va a pasar mañana, no tengo bolas de cristal".

Así lo ha indicado, a preguntas de los medios, durante su comparecencia tras la reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de València y de la comisión de seguimiento del coronavirus, junto a los vicealcaldes Sandra Gómez y Sergi Campillo

Ribó ha remarcado que se acordó "de manera muy clara con el mundo fallero" que la decisión sobre la celebración de Fallas en verano se tomaría el 15 de junio. "No tenemos una bola de cristal para predecir lo que va pasar en mayo y junio, el 15 de junio se tomará la decisión definitiva", ha subrayado, antes de referirse a la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y de la desescalada del confinamiento.

Ribó ha incidido en que quedan "prácticamente dos meses de espera para tomar una decisión", al tiempo que ha opinado que en la Comunitat Valenciana "las cosas no van mal". Ha destacado que el nivel de contagios en la autonomía "está por debajo de la mitad de la media de toda España"."Las cosas están funcionando bien, pero eso no quiere decir qué va a pasar mañana, no tengo bolas de cristal", ha zanjado.

Toda la información sobre el coronavirus en Valencia

ÚLTIMA HORA: Últimas noticias sobre el virus en Valencia, en directo

Tres mascarillas gratis por personas y se darán tras presentar el SIP

Quiénes recibirán gratis las mascarillas en las farmacias valencianas

Así es la batalla en la primera línea de la lucha contra el virus en València

CURVA | Todos los gráficos para entender la evolución del virus

La bici, un aliado contra la expansión del virus

De botones a director del Banco Exterior | En memoria

El Circo del Sol estrena gratis un nuevo espectáculo

¿Puedo ir a recoger unas cosas a mi segunda residencia?: respondemos a todas tus dudas