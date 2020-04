Ribó cree que València responde bien ante la crisis y la oposición lo ve insuficiente

Si los ciudadanos esperan unión de su clase política en la crisis de la covid-19, que se vayan olvidando. El clima de crispación del Congreso de los Diputados también se ha instalado en el Pleno del Ayuntamiento de València, donde la oposición ha criticado duramente la gestión del gobierno de Joan Ribó en la ciudad durante el estado de alarma, mientras que el alcalde, sin bajar al barro, ha radiografiado algunas de las 66 acciones que han puesto en marcha y que se pactaron con el resto de grupos políticos.

Tras un minuto de silencio por las víctima, Ribó comenzó su intervención repasando las principales medidas que se han adoptado desde el pasado 14 de marzo, pero antes recordó que la crisis de la covid-19 está teniendo mejor evolución en València que en otras comunidades del Estado. Así el alcalde recordó que se han invertido 1,1 millones para implantar el teletrabajo y que se han superado las 2.000 licencias entre empleados públicos para desarrollar sus tareas dese casa.

La Policía Local ha impuesto 5.000 sanciones para garantizar el estado de alarma, mientras que se han atendido 430 consultas de mujeres, 89 de ellas por violencia de género. Entre el colectivo de las personas mayores, 536 usuarios reciben el servicio de comidas domicialiarias, otras 258 las cestas de alimentación y se han atendido 7.750 llamadas.

Ribó ha explicado que se han concedido ya 4.330 ayudas hasta 28 abril para familias vulnerables que suponen 1,7 millones de euros, entre las que se incluyen 1.571 becas comedor de 200 euros cada una. Se han generado también 391 plazas de nuevos recursos para personas sin techo, y hay 80 plazas en el Cabanyal en situación de reserva.

Se han tramitado las ayudas a comisiones falleras por valor de 2,8 millones millones, y se han multiplicado por tres las ayudas a comercios (incluyendo mercadillos), pasando de 400.000 euros a 1,2 millones. Además se han aprobado, de momento, 3,75 millones en subvenciones para autónomos y pymes. Ribó ha informado también que el cheque escolar se aumenta en 600.000 euros para el curso que viene y que se han entregado tablets para evitar brecha digital en colaboración con la conselleria.

Por último, el alcalde ha señalado que se han invertido 468.000 euros en refuerzo de limpieza y desinfección, se ha suprimido la tasa de mesas y sillas para hosteleros o se ha suspendido el servicio de la ORA. También ha recordado que se ha el cobro del IBI se ha aplazado y que se está buscando una solución para las pérdidas millonarias de la EMT, incluido el Erte rechazado por Trabajo a la plantilla.

La oposición, sin embargo, ha cargado durante por la gestión del alcalde y del Govern del Rialto. La portavoz del PP, María José Catalá, ha acusado al presidente de la corporación de «faltar al respeto» por decir que en València «hay menos muertos». «Me da rabia escuharles repetir que estamos mejor que los demás o tomar medidas como las de Colón porque ahora hay menos tráfico», ha reprochado.

Catalá asegura que echa en falta «proteger a los vecinos» y ha denunciado que la «serenata» del alcalde es «pobre y rácana». La portavoz del PP ha hecho sus propios cálculos de la crisis y asegura que el Ayuntamiento de València solo destinará 11,5 millones de euros del presupuesto, un 1,1 por ciento del total, en la covid-19. «Resulta que hemos destinado 14 euros por el Covid de más por habitante. No estamos haciendo suficiente. Estamos haciendo muy poquito. Y al bolsillo de los valencianos solo han llegado 2,4 millones de euros, y nada a autónomos y pymes, ni a falleros, ni comercios», ha asegurado.

Pero Catalá sobre todo ha afeado al alcalde que dedique poco tiempo a la crisis. «Usted ha declarado que solo trabaja los días laborables hasta las 14:30 y alguna tarde. Y le parece correcto. Debería dormir aquí en el ayuntamiento porque se le muere gente», ha espetado la portavoz del PP. Solo este comentario ha merecido una breve réplica del alcalde, que le ha recordado que es uno de los 2.000 trabajadores del ayuntamiento que también teletrabaja.

Catalá también ha reprochado que 1.408 personas están en las listas de espera de los servicios sociales municipales esperando una ayuda. También que hay 5.000 más en el paro, 1.000 autónomos de baja «y su receta es pasar el IBI». «Su falta de empatía social, eso sí que es distancia social con el sufrimiento de la ciudad», ha finalizado.

Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos, ha empleado un tono mucho más conciliador, prestando su colaboración al equipo de gobierno, pero lamentando que no se están haciendo la cosas bien. Sus críticas se han centrado en el terreno económico. «Vamos a tener 158 millones en las cuentas de nuestros ciudadanos para atender el IBI. Me parece que es un esfuerzo que muchos no van a poder a hacer. Le hemos pedido que esperase y no lo han hecho. No había ninguna necesidad de que la cuenta del banco se quede tambaleando», ha lamentado.

Giner le ha recordado al alcalde que gestionar «es priorizar, y falta muchísimo», por eso considera que priorizar «no es la calle Colón, no tiene sentido». También le ha parecido «insuficiente» la atención a los mayores, las ayudas a Pymes y autónomos, que son «cortas y las atrasa». Ha pedido «flexibilidad» con los hosteleros y ha reprochado la falta de «autocrítica» del alcalde.

Por su parte, el portavoz de Vox, José Gosalbez, también lanzado reproches con dureza al alcalde. «Tenemos un alcalde desaparecido, no se le ve», ha lamentado, y le ha pedido que se deje de obras «que no demandan los valencianos, como la calle Colón, la plaza del Ayuntamiento o la plaza San Agustín». «Ha girado hoy el IBI a los valencianos, aunque se pueda aplazar. ¿Esa es la política social que predican? Usted les sigue sangrando con su subida de impuestos», ha asegurado.

Gosalbez ha pedido ayudas para la hostelería, «recortar el gasto público y adalgazar la administración», y ha tenido tiempo para dedicar unas palabras a Giuseppe Grezzi porque dijo que una ciudad sin coches era más habitable. «Eso no es positivo, a excepción de que no hay contaminación», ha justificado.

