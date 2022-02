No se va a perseguir a nadie, pero se sancionará a quienes no utilicen la mascarilla en actos multitudinarios de Fallas como las mascletaes, la Crida, los castillos o el público de la ofrenda. Así lo han explicado todas las autoridades policiales y municipales al término de la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de València, que se ha marcado como reto general dar una gran imagen de València al mundo, pues se trata de la primera fiesta de esta envergadura que se hace en Europa con normalidad.

Los responsables de la fiesta dan por hecho que serán unas fiestas de nuevo multitudinarias, pues caen en fin de semana y hay ganas de recuperar la normalidad. Por tanto, creen que la única medida excepcional de estas fiestas, el uso de mascarilla en eventos multitudinarios, deberá ser respetada en todo momento. Los falleros ya han demostrado responsabilidad en las Fallas de septiembre, coincidieron en aseguran todos los participantes, por lo que el llamamiento o la advertencia va dirigido fundamentalmente al resto de la población que participa de estas fiestas. Aunque el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha explicado que la policía "no va a perseguir a nadie", porque eso supondría generar "un problema de orden público", sí se va a denunciar a quienes sean sorprendidos sin el tapabocas en una mascletá o en cualquier otro acto multitudinario. En este sentido, el propio alcalde, Joan Ribó, que ha participado en la reunión por vía telemática, ha advertido con contundencia de que la policía sancionará a quien no use la mascarilla. "Esto no es un estado policial, pero el protocolo de Sanidad es muy comedido y debemos ser responsables. Que no quepa ninguna duda de que se sancionará", ha añadido la delegada del Gobierno, Glòria Calero.

"No son unas fallas normales, pero sí hay una organización normal", ha precisado el concejal Aarón Cano

En términos generales, estas Fallas se plantean como un reto para la ciudadanía, para la fiesta y para la imagen de la ciudad, ha explicado Cano. "No son unas fallas normales, pero sí hay una organización normal", ha precisado el concejal. Toda España y toda Europa esta pendiente de esta celebración, ya que es la primera de las grandes fiestas que vuelve prácticamente a la normalidad, por tanto "lo primero es la seguridad sanitaria, la imagen de las Fallas, y la imagen de la ciudad", sobre todo después de convertirse en Capital del Diseño, capital del Turismo Inteligente y albergar la ceremonia de entrega de los Goya.

Con ese objetivo, el despliegue policial será esencial y aparte de los más de 2.000 servicios programados por la Policía Local, habrá un fuerte dispositivo de la Policía Nacional, reforzado con dos unidades de la Unidad de Intervención (UIP). El concejal de Fiestas, Carlos Galiana, ha destacado la buena coordinación de las Fuerzas de Seguridad y está convencido de que serán unas Fallas "con la máxima normalidad posible, más allá de la mascarilla".