La calle Colón ha tenido protagonismo en el pleno municipal. Tal como era previsible, no salió del debate ninguna gran modificación para esta circunvalación pero sí que dejó una situación, cuanto menos, chocante: Vox se alineó con el equipo de gobierno y votó a favor de la moción alternativa, que simplemente remitía a una declaración de intenciones de "apoyar medidas para seguir mejorando la calle Colón para que sea cada vez un entorno donde haya un tránsito motorizado residual y calmado, con la mejora del espacio para los viandante, de usuarios de carril bici, garantizando un servicio público de calidad y todas las labores comerciales, con diálogo y participación de agentes y entidades implicadas". Sobre todo, después de que su portavoz, José Gosálbez, tildara la reforma actual como "un intento más de cargarse el coche particular dentro de su dictadura de movilidad. O vas como yo digo o no llegas".

Los dos grandes partidos de la oposición habían llevado mociones al respecto solicitando reformas al vial. La portavoz popular, María José Catalá, apeló al informe técnico que señala "riesgo de accidente hasta en cinco puntos" tras la reforma llevada a cabo "en pandemia, con todos confinados, con alevosía y cero consenso".

"No voy a entrar en debates demagogos. Yo me remito al informe del auditor, que no es para tomárselo a cachondeo. Me fío de los técnicos. A lo mejor me sale luego alguien con un catedrático en movilidad a rebatirlo" (en alusión a Grezzi) Me gustarían argumentos sólidos" aseguró Catalá.

Fernando Giner apeló a la necesidad "más que de un Stop o una acera" de aplicar una "coordinación de ciudad" pero refiriéndose a esta calle aseguró que "debe replantearse. O vuelve a ser como en 2015 o pensamos en una pensando en 2030, que es lo que deberíamos hacer", enumerando "tres atributos dialogados": ampliar aceras, traslado del carril bici al centro y racionalizar el transporte público. "La calle Colón es un caos, es estresante, cuando debería ser una calle para disfrutar".

Y avisó a Grezzi: "no le voy a dar carta blanca porque porque debo tenerlo controlado. Lo que usted hizo en la calle Colón, durante el confinamiento, fue ecofascismo"

El concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, calificó la calle como "un entorno que ha mejorado mucho".

Y reprochó a Catalá que "aseguren que respetan un informe de un catedrático y una auditoria, pero a la vez no respetan a los técnicos municipiales, que han hecho ese proyecto de reforma. Qué menos que una persona que aspira a ser alcaldesa, antes de denostar el trabajo de técnicos cualificados que llevan viente años o más, se le preguntaran las circunstancias del proyecto. Aquí el concejal Grezzi no se pone a echar líneas en un plano. Eso es ir en contra de funcionarios de carrera, técnicos. Esa es la forma de entender la gestión pública. La auditoría, sintiéndolo por el autor, tiene graves carencias. Se habla de los riesgos de accientes. Pero, ¿están las cifras de accidentes en la calle Colón? A lo mejor es interesante conocer los accidentes: En 2018, antes de la reforma, hubo 55 accidentes. en el año 2021 hubo 43. Si tan peligroso es, ¿cómo es que han bajado los accidentes?".

Salió en réplica María José Catalá. "La movilidad no es un debate estéril. Hemos pasado de Movilidad Sostenible a Movilidad Punitiva, que tramita 55.000 sanciones y recauda tres millones, y hace un sablazo con la ORA, no hace la ciudad ni más sostenible ni más segura". "Con un sólo informe que dijera que hay riesgo, sería suficiente como para tomarme interés y, con humildad, replantearse cuestiones. No es una cuestión de priorizar el tránsito privado, sino de ser humilde y que tal vez, es cuestión de planteárselo".

Grezzi alabó la "propuesta 2030" de Giner pero a la vez defendió el actual Anillo Ciclista "que ha recibido premios".

Finalmente, en la votación tan sólo prosperó el texto sumamente generalista del equipo de gobierno. No sin antes escuchar a Sergi Campillo, a través del micrófono, preguntarse. "¿Vox ha votado a favor?", respondido por su portavoz con gestos afirmativos.