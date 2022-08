El vicealcalde Campillo advierte a Gómez (PSOE) que la tasa turística se pagará en toda su extensión en València

El vicealcalde de València Sergi Campillo (Compromís) ha contestado a la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSPV-PSOE) y ha advertido que València aplicará la tasa turística en toda su extensión, una vez se recuperen los niveles económicos anteriores a la pre-pandemia. "Desde Compromís tenemos claro que vamos a cumplir a rajatabla el pacto al que llegamos tanto en les Corts Valencianes como en el Ayuntamiento de València sobre la aplicación de la tasa turística para los visitantes de nuestra ciudad. Hay que recordarlo. Esta tasa sólo la pagan los visitantes. En ningún caso lo hacen los propios vecinos de la ciudad de València. Ni, por supuesto, la industria turística", ha remarcado Campillo.

De este modo, Campillo y Compromís rechazan la propuesta que hizo ayer Sandra Gómez de que la tasa turística solo la paguen actividades contaminantes o sin impacto positivo en el empleo como los cruceros o los apartamentos turísticos. "Lo que pedimos a todos los partidos que firmaron ese acuerdo -subraya Campillo en alusión a los socialistas- es que seamos serios y no modifiquemos el acuerdo. El acuerdo está claro, es cristalino y hay que aplicarlo tal cual. Y por supuesto, en nuestra ciudad vamos a aplicarlo tal cual", ha subrayado. Una vez se hayan recuperado los niveles pre-pandemia, matiza Campillo, "lo que vamos a hacer es aplicar la tasa turística una vez aprobada la proposición de ley en les Corts Valencianas y desde luego la vamos a aplicar a todos los alojamientos turísticos de nuestra ciudad, porque nadie va a dejar de venir a nuestra ciudad por pagar uno, dos o 2,5 € por noche, como no ha pasado en ninguna ciudad de Europa, donde se aplica esa tasa desde hace muchísimos años, como no ha pasado tampoco en Cataluña y en las Islas Baleares, donde tienen tasa turística desde hace muchos años también, y al contrario, no ha habido una disminución, sino que ha habido un aumento de visitantes y desde luego es una tasa que prestigia nuestro destino, prestigia a nuestra ciudad, porque nos iguala a la inmensa mayoría de sitios europeos que ya la tienen".

En este caso, argumenta el vicealcalde, "como pasa en la inmensa mayoría de las ciudades europeas, donde los visitantes pagamos por cada noche que se pernocta en un alojamiento cuando visitamos una ciudad. Por lo tanto, esta nueva condición que se ha puesto encima de la mesa de que solo se aplique la tasa turística a apartamentos turísticos y a cruceros, desde luego no estaba en el acuerdo y por lo tanto nosotros vamos a cumplir el acuerdo y exigimos también que se cumplan los términos a los que llegamos". "No sería lógico ahora poner nuevos condicionantes y tampoco tiene mucho sentido que no paguen la tasa todos los visitantes que pernoctan en cualquier alojamiento turístico de cualquier tipo, porque el impacto sobre la ciudad es el mismo y por lo tanto no tiene ningún sentido discriminar entre tipos de alojamiento", añade.

Por lo tanto, desde Compromís, exige Campillo, "lo que pedimos es cumplir lo acordado y lo acordado, está claro. Teníamos que esperar a recuperar los niveles de pandemia de visitantes en nuestra ciudad y esa era la única condición. Y aparte, la proposición de Ley de las Cortes Valencianas, que se presentó por parte de los tres grupos de gobierno en la Generalitat Valenciana, deja muy claro cuál es el coste por alojamiento y ese es el acuerdo que Compromís va a cumplir".