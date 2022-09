El ayuntamiento y los comerciantes del centro acuerdan la colocación de las luces navideñas sin recortes

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y l'Eixample, Borja Ávila, y la concejala de Gestión de Recursos, Lluïsa Notario, se han reunido hoy para estudiar las propuestas de iluminación y decoración para la próxima campaña navideña. La reunión se ha celebrado con el debate de fondo de la reducción de un 20% en la iluminación navideña para ahorrar electricidad por parte de los ayuntamientos que ha lanzado la Generalitat. Una propuesta que los comerciantes del centro histórico rechazan porque advierten de que València es ya una de las grandes capitales menos iluminada, sobre todo si se la compara con ciudades como Vigo o Madrid. Los recortes en iluminación son muy cuestionados por los comerciantes que aseguran que las luces y la decoración, y otros elementos como la ya tradicional pista de hielo son fundamentales para atraer clientela durante la campaña navideña.

El presidente de los comerciantes asegura que han salido "tranquilos" de la reunión porque Notario les ha garantizado que la medida de recortes en las luces navideñas para ahorrar no tendrá consecuencias en València ya que casi todo el alumbrado ya es led. "Hemos hablado de los ajustes de este año para garantizar la eficiencia energética y del miedo que teníamos a tener que apagar las luces antes algo que la concejala nos ha dicho que no se va a producir, por tanto se apagarán las luces a las 10 de la noche", ha asegurado Ávila. La posibilidad por tanto de recortar no ya el número de luces pero si el horario que la delegación de Notaria dijo que estudiaría se descartaría por tanto a tenor de lo dicho en la reunión de hoy.

El ahorro del 20% en alumbrado navideños es una propuesta que ha hecho la Conselleria de Economía que no deja de ser "una recomendación para quienes no hayan hecho los deberes en materia de eficiencia energética", aseguran en la delegación de Notario donde recuerdan que la ciudad incorporó hace años el alumbrado navideño eficiente con luces led de bajo consumo".

Algo que por otro lado ya ha generado en años anteriores críticas tanto de los comerciantes como de los grupos de la oposición, sobre todo del PP, que critica el apagón navideño de la plaza del Ayuntamiento. En la reunión de hoy, con todo, "no se ha hablado de recudir el horario, únicamente se ha contemplado la posibilidad de recolocar luces en alguna calle". "Se va a estudiar si se pueden trasladar o reubicar luces, no de quitar elementos", aseguran fuentes del área de Gestión de Recursos, que califica de "asumibles" las peticiones de los comerciantes.

Por lo que respecta a los diseños de la iluminación navideña el ayuntamiento todavía no ha terminado de decidirlo. Lo que está claro es que seguirá manteniendo la política de descentralización de la iluminación navideñas y seguirá habiendo árboles navideños y cortinas de luces en distintos barrios y pueblos.

También se ha hablado de las subvenciones al valenciano para instalar cartelería en los comerciantes. "Ha funcionado bien y seguirá habiendo ayudas para promocionar el valenciano en la ciudad".