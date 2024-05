La reforma de Pérez Galdós costarà el doble del que es preveu i mantindrà el túnel

La reforma de l’avinguda de Pérez Galdós costarà el doble del que es preveu en passar de 9,8 milions a 21,8 i no preveurà la supressió del túnel en els pròxims anys. Els regidors de Mobilitat, Jesús Carbonell, i Urbanisme, Juan Giner, han explicat els detalls d’esta actuació per a millorar el trànsit en la zona. Carbonell ha criticat el govern anterior i ha denunciat que el pla del Rialto “estava mal dotat, mal finançat i mal pressupostat”. De fet, no es preveia que només enterrar el túnel costaria altres 19 milions addicionals que caldria sumar als prop de 22 milions que costaran les obres.

Fons europeus en l’aire

Per a no perdre els fons europeus, ha explicat Giner, s’haurà d’executar la reforma a raó d’1 milió d’euros, la qual cosa demostra “la insensatesa” que va cometre l’anterior govern en plantejar a Europa “ocurrències i no projectes ben planificats”, va afegir Carbonell.

Els sobrecostos no previstos en el pla de Pérez Galdós són molt alts i els assumirà el mateix ajuntament amb fons propis.

Concentració de veïns per a parlar de la reforma de Pérez Galdós. / F. Calabuig.

En principi, l’avantprojecte presentat a Europa disposa de 8,8 milions de finançament europeu, un 10 % que ja pagava el consistori i l’IVA. Ara cal afegir, segons Carbonell, altres dos milions de la llosa, 2,6 del clavegueram, altres 3,6 milions de costos d’urbanització. Tot això no estava previst en l’anterior pla i ara s’haurà d’escometre.

El túnel es queda

De moment, el túnel no se suprimirà perquè només enterrar-lo costaria 19 milions no previstos i la magnitud de l’obra posaria en risc els terminis per a rebre el finançament europeu.

