Vecinos de Saïdia piden claridad al ayuntamiento sobre el macrohotel de la calle Guatla

Varios miembros de la Asociación Vecinal de Sant Antoni-Saïdia se han reunido con la concejala de Patrimonio Municipal, Isabel Lozano, para solicitar información sobre la venta de los solares municipales en la calle Guatla 4 bis por 145.093 euros más IVA, y sobre las actuaciones de la parcela en calle Guatla 8 —antiguo ramal seco de Guatla de la acequia de Rascaña— cedida en 2006 al Ayuntamiento de València por la Comunidad de Regantes de Rascaña y la posterior inmatriculación de dicha parcela en el año 2019 por la empresa Gesprone S.L.

Se solicitó que dicha reunión fuera conjunta con la concejala Lucía Beamud, responsable de la concesión de la licencia de actividad para el macrohotel de la calle Guatla 3, ya que ambas parcelas figuran dentro del proyecto, pero no fue posible.

Colindancia

"Desde la Concejalía se nos informó que la venta de la parcela de la calle Guatla 4 bis se realizó por motivos de colindancia a los dueños de las parcelas de calle Guatla 4, 5 y 6, herederos de Matilde Reig Giner. Los vecinos hemos entendido que se ha cumplido la legalidad, pero siendo conocido que este proyecto de macrohotel ha sido rechazado públicamente por el Ayuntamiento de Valencia, con esta actuación han colaborado para completar esta operación inmobiliaria presentada por la promotora Inversiones Gran Valencia 2005 S.L", lamentan estos vecinos.

Sobre la inmatriculación de la antigua acequia de Guatla,explican que según un informe del Ciclo Integral del Agua de fecha 31 de Agosto de 2021 que obra en poder de los vecinos y vecinas, dicho ramal seco se cedió al Ayuntamiento al ser desviado y ya no tener uso cuando se realizó en 2000 el saneamiento integral del barrio de San Antonio. Dicho informe concluye que no se debería conceder la licencia del macrohotel mientras no queden aclarados los hechos descritos en dicho informe acerca de la titularidad del suelo. Además de que en otro informe del Servicio de Planeamiento del 29 de septiembre de 2022, se indica que este tramo de acequia está catalogado como BRL según el catálogo Estructural de la ciudad de Valencia y por ello debe quedar garantizado su mantenimiento y protección en cualquier actuación que se realice en la zona, opinan.

Falta de información

Desde Patrimonio Municipal, se informó a los vecinos que no disponían de información de esa parcela anterior al año 2019 y dieron por buena la inmatriculación sin hacer más gestiones. No obstante quedaron en buscar dicha información y tener una nueva reunión cuando la tuvieran.

La AVV Sant Antoni-Saïdia se muestra preocupada por la falta de comunicación entre los distintos servicios del Ayuntamiento, que se repiten continuamente en este expediente del macrohotel de Zaidia, porque las actuaciones del Ayuntamiento contradicen las declaraciones que se hacen públicamente en contra de dicho proyecto, vendiendo parcelas de propiedad municipal que completan la totalidad del suelo del proyecto. "Mientras los vecinos y vecinas siguen esperando la respuesta a las alegaciones presentadas al proyecto en julio de 2021, todo indica que nos encontramos ante una nueva operación inmobiliaria especulativa, la promotora inmobiliaria solo tiene interés en conseguir la licencia y vender el proyecto a un fondo buitre”.