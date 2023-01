Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y València es una de las plazas fundamentales a dirimir. No hay encuesta que no reconozca una más que notable igualdad si no entre partidos, sí entre bloques, una vez repartidos los votos que se prevé reubicados que procedan de Ciudadanos. El caso es que, a día de hoy, cada voto cuenta. Y los dos partidos más votados en 2019 se han lanzado a la caza del voto extranjero. Del ciudadano no español que está empadronado y tiene derecho a sufragio. Apelan el alcalde y cabeza de lista de Compromís a que su ideario les va como anillo al dedo a que "son unos comicios clave, que determinarán el afianzamiento de un proyecto de ciudad abierto, que apoya la diversidad y la integración de todas las culturas, que pone el foco en la ayuda a las personas más necesitadas; en contraposición a volver a los tiempos de la corrupción, de la invisibilización de las minorías y del enriquecimiento de unos pocos. Los residentes internacionales tienen unos intereses concretos que deben atenderse desde las administraciones públicas y, por eso, es importante que participen en las elecciones locales, unos comicios que determinan cómo será la ciudad donde viven en los próximos cuatro años. No es lo mismo que gobierne la ciudad un gobierno progresista, como el actual liderado por Compromís, que un gobierno de derechas que no tenga como prioridad a este colectivo".

🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇨🇱 ¿Eres Colombiano, Ecuatoriano, Peruano, Chileno... o ciudadano de la Unión Europea? 🇫🇷 🇩🇪 🇮🇹 🇬🇷 ¡VOTA EN LAS ELECCIONES LOCALES! Tienes de plazo para apuntarte hasta el 15 de Enero. Aquí te explico cómo! 👉 www.sede.ine.gob.es/ Posted by Joan Ribó on Monday, January 9, 2023 Casualidad o no, el caso es que el Partido Popular ha anunciado este lunes también la apertura de una Oficina de Atención al Voto Extranjero en la sede local del PP de Valencia (en la calle Convento de San Francisco), para ayudar y explicar a los extranjeros residentes en Valencia todo el procedimiento para que puedan participar en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Condiciones para ser elector: Tener más de 18 años, no estar en situación irregular, no estar privado del derecho de sufragio activo, ser residente en España y estar empadronado en el municipio, haber manifestado la intención de voto y estar inscrito en el Censo Electoral.

La portavoz María José Catalá apela a "su participacion masiva para que se produzca el cambio en la ciudad de Valencia. Y para eso, su voto es decisivo. Estamos teniendo ya reuniones con varios colectivos, escuchándoles para incluir sus necesidades y reivindicaciones en nuestro programa electoral. La participación es fundamental. Y este mes de enero es muy importante para movilizar y llamar a la participación de todos los residentes extranjeros en Valencia”. El Grupo Municipal Popular está en modo preelectoral antes incluso de la llegada del año 2023. “El PP tiene toda la maquinaria electoral en marcha para que el próximo mayo los valencianos recuperen Valencia y vuelva a haber un gobierno que quiera esta ciudad y la convierta en líder del Mediterráneo” ha afirmado Catalá. Hay prisa, porque los ciudadanos que quieran ejercer el derecho a voto deben inscribirse en el censo electoral. Para ciudadanos de la Unión Europea, hasta el 30 de enero. Para los paises que tienen acuerdo, tan sólo hasta el 15. Se trata en este caso de ciudadanos de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago.