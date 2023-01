La portavoz del PP en el ayuntamiento de València María José Catalá ha calificado de "cinismo intolerable" que en este momento “comiencen las críticas a la Generalitat para pedir dotaciones para nuestros mayores. Llegan tarde y mal, como siempre”.

Catalá se ha referido así a las críticas de la socialista Sandra Gómez a la falta de plazas en residencias y Centros de Día de la ciudad de València. “Independientemente del momento electoral de cada partido, estas criticas no son creíbles porque el gobierno del ayuntamiento y de la Generalitat lo conforman los mismos partidos PSOE y Compromís. No entiendo que Sandra Gómez se queje de que la Generalitat, que preside una persona de su mismo partido, no construya centros para los mayores en nuestra ciudad porque ha tenido ocho años para quejarse y no lo ha hecho”.

Además, la portavoz popular ha recordado "las oportunidades que desde el PP han dado al PSOE para reivindicar estas necesidades", tanto a través de las mociones al Pleno Municipal como con las enmiendas a los presupuestos autonómicos, "y en ambos casos se ha votado siempre en contra de las propuestas” añadiendo “ahora a cuatro meses de elecciones ya no se toma el pelo a nadie”.

“Me sorprende la postura del equipo de gobierno municipal porque es el reconocimiento más expreso de su ineficacia en la gestión en los últimos ochos ya que confiesan que no han sido capaces de construir ni un Centro de Día para la Tercera Edad y ni una dotación para mayores en la ciudad de Valencia”, ha destacado.

Por último, Catalá ha recordado que en los últimos años se han presentado enmiendas para dotar de presupuesto la creación de cuatro centros de día, en Malva-rosa, Nazaret, Ciutat Vella y Torrefiel y tanto PSOE como Compromís han votado en todas las ocasiones en contra de las mismas. “Han dado la espalda a nuestros mayores y sus familias y han perdido toda la credibilidad porque no han sacado hacia delante ni uno de los proyectos que podrían haber realizado”, ha concluido.