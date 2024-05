El Cabanyal localitza els habitatges turístics per a marcar-los i denunciar-ne els il·legals

Dins de les iniciatives que han posat en marxa diversos col·lectius per a frenar l'expansió sense control d'habitatges turístics a València, l’Associació Veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar ha iniciat una activitat que consistix a localitzar en el mapa els pisos i les cases del barri que es lloguen als turistes. Amb esta mesura pretenen localitzar i elaborar un mapa al Cabanyal-Canyamelar en què s'identifiquen amb claredat quins són els immobles dedicats al lloguer per a turistes per a determinar si són legals i si estan donats d'alta en els registres oficials de la Generalitat.

Uns activistes han visitat una sèrie de finques d'apartaments i cases i s'han fotografiat davant d'estos amb un cartell en què es pot llegir: «El barri per a qui l’habita. +1 turista = -1 veïna». Amb això pretenen visibilitzar la gran quantitat d'immobles dedicats a l'arrendament de visitants que hi ha al barri i el problema que generen tensant a l'alça els preus i expulsant els residents de la barriada. També han articulat en la seua pròpia web oficial un sistema per a detectar i denunciar els allotjaments turístics il·legals. De fet, accedint al lloc web de l’Associació Veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar s'explica amb detall com denunciar els apartaments il·legals davant l'Ajuntament de València perquè procedisca a inspeccionar-los i tancar-los, si és el cas.

Dins d'este clima de mobilització ciutadana per a frenar i limitar la proliferació dels apartaments turístics en els barris, també al Cabanyal-Canyamelar han aparegut en la porta d'algunes finques i immobles uns rètols en què es pot llegir: «Alerta, habitatge turístic». Així mateix, s'han pegat uns cartells en diferents patis de veïns per a convocar una assemblea que se celebrarà dissabte que ve 4 de maig a la plaça del Doctor Llorenç de la Flor amb el lema «Vivendes turístiques... Negoci de pocs. Misèria de molts».

Cartell per a anunciar l'assemblea de dissabte. / R.L.V.

Esta assemblea oberta ha sigut convocada per Cuidem i pel Sindicat de Barri Cabanyal. Segons les dades que manegen estos activistes, només en els codis postals d'esta zona del Marítim hi ha quasi 1.100 habitatges turístics legalitzats i donats d'alta. El consell dels responsables de l'entitat veïnal és clar i directe. En el web de Cuidem Cabanyal hi ha un mapa actualitzat amb els habitatges turístics legals que hi ha al barri. Els responsables veïnals conviden els ciutadans a comprovar que l'habitatge turístic que tenen prop de sa casa està legalitzat. Si no està en la llista d'habitatges registrats en la Generalitat Valenciana i el veí ha vist activitat d'habitatge turístic, es pot notificar l'Ajuntament de València perquè procedisca a registrar l'activitat clandestina i l'oferta il·legal.

Rètol pintat en una de les portes dels habitatges turístics del Cabanyal. / R.L.V.

Des de l'associació oferixen assessorament per a defendre's contra este boom il·legal d'apartaments turístics. Esta iniciativa entronca amb l'exigència de la Federació d'Associacions Veïnals de València (FAAVV) que es decrete una moratòria i no es concedisquen més llicències per a construir nous apartaments turístics. També connecta amb les reivindicacions de col·lectius com La Mataobras o Entrebarris per a limitar la turistificació.

