València fue declarada «la mejor ciudad del mundo para vivir», según el Expat City Ranking 2022 de InterNations, publicado el pasado mes de diciembre; y, además, también lideró el listado en cuanto a la calidad de vida. Su modelo de ciudad, con grandes espacios urbanos peatonales, zonas para practicar deporte y la oferta del transporte público son algunas de las razones que esgrimieron los encuestados de este estudio.

Estos motivos la convierten en un destino turístico de referencia que, cada año, gana más adeptos. De hecho, la urbe ya ha recuperado el nivel de visitantes anteriores a la pandemia, con 2,6 millones de turistas en 2022. El número de personas que visitaron València se incrementó en más de un 20 % entre 2018 y 2019, los dos últimos años consecutivos en plena normalidad, según los datos difundidos por Turisme Comunitat Valenciana.

Para 2023, cuenta con diferentes alicientes que atraerán, más si cabe, un mayor número de turistas que deseen descubrir los encantos de la capital del Turia. Porque la oferta turística de València es infinita en todos los sentidos: en cuanto a planes, visitas guiadas, opciones gastronómicas, recorridos culturales… El turista que quiera visitar la capital del Turia tiene a su disposición portales, como Visit Valencia, donde puede planificar minuciosamente su visita a la ciudad.

Año de efemérides

El primero de los motivos está relacionado con el arte, ya que la ciudad conmemora el Año Sorolla con motivo de la efeméride del centenario del fallecimiento del pintor valenciano. Para los turistas, además de la exposición permanente del Museo de Bellas Artes, se han diseñado rutas y visitas guiadas específicas que pondrán en valor la figura del artista.

València es, además, una ciudad ideal para recorrer a pie o en bicicleta. Muestra de ello es su denominación como Capital Verde Europea 2024, que refrenda la apuesta por la movilidad sostenible y sus diferentes espacios verdes.

Uno de los grandes pulmones es el Jardín del Turia, el parque urbano más largo de Europa, donde se ubica el popular parque Gulliver —próximo a la Ciutat de les Arts i les Ciències— con sus gigantescos toboganes, que harán las delicias de los más pequeños. A finales del 2022, el parque ha vivido su reapertura tras la rehabilitación de varios de sus elementos.

Razones para visitar València

Otras razones para visitar València en 2023 son la apertura de la nueva colección de arte moderno, el Centro de Arte Hortensia Herrero; la celebración del Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica, entre el 23 y el 27 de agosto en Feria Valencia; o su atractiva oferta de ocio, que integra espacios tan diversos como el mar o la huerta valenciana.

Viajar hasta el cap i casal es sencillo y asequible, ya sea por carretera, mar – el puerto está creciendo, de forma sostenible, como destino turístico de cruceros – o aire, a través del aeropuerto de Manises, que registró más de 7,5 millones de pasajeros en 2022, entre enero y noviembre.

Además, está bien conectada por tren, con la llegada de los trenes Iryo desde el pasado año, que conectan la ciudad con Madrid. Además, el transporte urbano facilita desplazarse por la ciudad, ya sea en bus o metro, con la apertura de la nueva línea 10.

Más allá de todos estos atractivos turísticos, València se reivindica como uno de los mejores destinos universitarios, incluida en la QS Best Student Cities; una ciudad de referencia internacional en innovación y tecnología; y, también, un destino gastronómico, que acogerá este año la entrega de los premios The World’s 50 Best Restaurants, conocidos como los Oscars de la restauración.