La Unión Europea ha concedido al Ayuntamiento de València 1.992.636,80 euros para 12 proyectos de comercio urbano y mercados municipales. La Junta de Gobierno ha aprobado aceptar hoy la subvención europea. Algunos de los proyectos subvencionados se encuentran ya acabados y otros están en fase de ejecución. El vicealcalde y portavoz municipal, Sergi Campillo, quien ha comparecido al acabar la Junta de Gobierno acompañado del concejal Borja Sanjuán, ha explicado que este gobierno "continúa mostrando su gran capacidad para captar fondos europeos, como ya ha pasado en otros convocatorias, como las de movilidad sostenible”.

El vicealcalde ha valorado como “grandísima deslealtad y falta de elegancia” las críticas de la portavoz del Partido Popular, María José Catalá, a la no obtención de algunas ayudas de los fondos Next Generation. Sergi Campillo considera que es también "una obligación de la oposición contribuir al bienestar de la población y arrimar el hombro para que esta ciudad obtenga fondos europeos”. Según Campillo, “las convocatorias de fondos europeos son en régimen de concurrencia competitiva y no siempre se obtienen. Es inevitable. Pensar que te presentas y siempre ganas es no estar en la realidad”.

En concreto, con el programa subvencionado por los fondos europeos, "Europa paga el 80% del coste total del proyecto, que asciende a 2.490.796 euros, y que forma parte de las actuaciones de apoyo a los mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización", indican fuentes municipales. De las 12 actuaciones, muchas ya se han completado, como las obras de la cubierta del Mercado de Torrefiel, o las mejoras en climatización a los mercados de Jerusalén, Jesús y Natzaret.

Otros están desarrollándose en estos momentos, como por ejemplo el inicio de las obras del mercado de la plaza de la Figuereta, en Castellar-l’Oliveral. También se han subvencionado proyectos como las taquillas refrigeradas en los mercados de Rojas Clemente y Torrefiel, el equipamiento de cuatro puestos en el mercado del Grau, la renovación del mercado de Algirós o la instalación de placas fotovoltaicas en el mismo mercados de Algirós y en los de Russafa, Benicalap, Jesús y Torrefiel. El resto de las ayudas concedidas van dirigidas a proyectos de digitalización de los canales comerciales, instalaciones de wifi y puntos de recarga de vehículos eléctricos y programas de formación en materia comunicativa, de gestión de residuos y de manipulación de alimentos.

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Por otro lado, el Ayuntamiento de València ha aprobado un convenio con la Acadèmia Valenciana de la Llengua para cuatro años. El convenio, que se podrá prorrogar por cuatro años más y que no tiene ningún coste para el consistorio, permitirá que las dos instituciones aborden proyectos conjuntos para promover el uso y el fomento de nuestra lengua en la ciudad.

El Gabinete de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de València, dependiente de la Concejalía de Gestión de Recursos, ha implantado en los últimos años muchas iniciativas en materia de lengua, entre ellas la campaña del voluntariado del valenciano, las listas de música en valenciano en las distintas plataformas y canales musicales y las ayudas al pequeño comercio para el fomento del uso de la lengua.