La Policía Local va a potenciar el servicio de mediación policial express para la resolución de pequeños conflictos o disputas entre vecinos y falleros, con vistas a las fallas de 2023. No en vano, en las pasadas fiestas de 2022, los agentes intervinieron en 59 conflictos, con una tasa de acuerdo del 92%. Los principales motivos por los que actuaron los policías fueron los relacionados con el uso del espacio público. Así, según fuentes de la concejalía de Protección Ciudadana mediaron en pequeñas disputadas relacionadas con la ubicación de carpas, la venta ambulante y masas fritas, las molestias derivadas por el ruido de casales y verbenas, así como quejas motivadas por olores. "Lo más significativo de este servicio es que los mediadores policiales se desplazan al lugar de los hechos para llegar a un acuerdo in situ en una franja de 24 a 48 horas", subrayan fuentes de la Policía Local. El objetivo es "no demorar el conflicto, buscando una rápida solución al mismo", añaden.

Los distritos donde más se actúa en fallas en mediación "son lógicamente donde se concentran la mayor parte de fallas y público". Los distritos de Ciutat Vella, la zona del centro histórico y el Marítim son las zonas de la ciudad donde más intervenciones mediadoras efectúa la policía durante las fiestas falleras. Medio millar de mediaciones en todo 2022 Si se analiza todo el año, el servicio de Mediación Policial intervino durante 2022 en 509 conflictos vecinales y obtuvo una elevada tasa de acuerdos, ya que el 87,5% de los casos atendidos finalizaron con un acuerdo satisfactorio. En cuanto a los tipos de conflictos destacan la problemática de ruidos con un 49,4% del total de los gestionados, así como problemas de animales y mascotas, molestias por obras, conflictos de salubridad e higiene y uso del espacio público, es decir, los propios del ámbito competencial de la Policía Local. En esa línea, la nueva ordenanza de contaminación acústica resalta la gran labor de la Mediación de la Polciia Local y remite a esta vía para los conflictos vecinales por ruido. Como explica el concejal de Protección Ciudadana Aarón Cano, "la mediación es una de las herramientas del futuro en la ciudad de València, al igual que en el resto de ciudades de todo el mundo". Esta vía de resolución de conflictos, que recae en la Policía Local, es una herramienta "rápida, fácil y sencilla", que permite solucionar "pequeños problemas convivenciales" y evitar que lleguen a ser "grandes problemas convivenciales". En este sentido, hay que trabajar, añade el regidor, "para que toda la ciudadanía disponga de este instrumento y lo conozca" pues es un vehículo "ágil y gratuito" para resolver pequeñas disputas o desencuentros entre vecinos, o en los barrios con entidades como fallas o comisiones festeras.