La candidata socialista i vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha anunciat que la seua primera mesura si lidera l'ajuntament serà desenvolupar el Pla Local de Corresponsabilitat. Un projecte que, segons ha indicat Gómez, permetrà posar en marxa una nova escoleta i un nou centre de dia per a majors que complete la xarxa de serveis per a les famílies dels barris del sud de la ciutat com Raiosa, Hort de Senabre, Creu Coberta, Favara i Patraix.

Gómez ha fet estes declaracions durant la seua intervenció en un acte amb el portaveu del PSOE en el Congrés, Patxi López, i amb la vicesecretaria general del PSPV-PSOE, Pilar Bernabé. López ha destacat que València "no vol governs de la corrupció, sinó de la dignitat" i ha assenyalat que l'alcalde, Joan Ribó, "no té moltes ganes", per la qual cosa li ha donat les "gràcies pels serveis prestats", però ha afegit: "aparta, perquè ve Sandra Gómez".

Per al portaveu del PSOE en el Congrés, Gómez és "l'alcaldessa de futur perquè la resta està proposant un viatge al passat" i ha advertit que "ara vindran ací tots els del PP, però València no s'embene i no deixarà de ser socialista".

"Va vindre primer Ayuso a dir que calia reverdir el pacte Madrid-València", ha assenyalat, i ha afegit: "No recomane res a Ayuso, que va arribar a dir que si et diuen feixista estàs en el costat bo de la història".

Per la seua banda, la candidata del PSPV-PSOE a l'Alcaldia, ha defensat la gestió socialista en el consistori i ha assegurat que, si s'ha aconseguit "tot això" des d'unes quantes regidories, "imagineu quan tinguem la majoria". Al mateix temps, ha reivindicat que precisament "la majoria de la gent comparteix les propostes del PSOE", perquè "no vol la política buida, feble, rància i vella que representa el PP", sinó "la política útil que avança, la de majories que aprofita el temps".

En aquest sentit, la candidata socialista ha manifestat que la dreta "no té projecte, grapeja les institucions i les degrada amb aqueixa moció de censura que no ha servit per a res, només per a degradar la democràcia amb una ultradreta que viu ancorada en la nostàlgia d'un passat tòxic".

“No hi ha qualitat de vida si no tenim una ciutat que cuida i sana, que cuida a les persones fent que les cures no siguen una càrrega sinó un dret. Les cures han de ser assumits pel públic i deixar de ser una càrrega per a les famílies i, sobretot, per a les dones. Per això, garantirem l'educació pública de 0 a 2 anys i dotar de suficients recursos per a cuidar als nostres majors. Farem que la nostra ciutat no siga el somni d'un nou-ric, sinó la realitat de les famílies treballadores i pose el focus en el que importa: l'habitatge i l'ocupació”, ha manifestat.