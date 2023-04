La Semana Santa Marinera está más cerca del formalismo inmutable que de la pasión teatralizada. Las procesiones, elemento esencial de cuanto sale a la calle, junto a determinados rituales («levantàs», cubrimiento de rostros...) deja muy pocas ventanas a las representaciones, que tanto arraigo tienen, por contra, en otras poblaciones valencianas.

El Miércoles Santo es el día en el que se produce la particular puesta en escena más acusada en las calles del Marítim. La llevan a cabo los Longinos. El año pasado fue el quiero y no puedo: se regresaba a la actividad y aunque Jesús y los romanos tenían que lucir anacrónicamente una mascarilla (aún estábamos con restricciones), se esperaba una brillantes que la tormenta no permitió. No se pudo representar en la calle, cuando la corporación estaba celebrando, con un año de retraso forzoso, el centenario. Pero el Miércoles Santo salió torcido y suerte fue que pudo hacerse en el interior de la parroquia de Los Ángeles.

Este año, todo lo contrario. Y los Longinos, ante una más que nutrida asistencia, pudo dar un paso más hacia esa puesta en escena. Ahora no sólo se le prende, sino que hay un pequeño auto sacramental en la puerta.

Jufas se acercaba, besaba a Jesús -un cofrade ya habitual en estos menesteres, muy metido en el papel del primer al último minuto- y daba la señal a la soldadesca para ligarle las manos e iniciar el camino hasta la parroquia de Los Ángeles. Donde hubo que guardar turno para que acabara otro oficio para terminar la representación.

Ahora, ya ante una imagen, se representaba la sed de Jesús en la Cruz, saciada ignominiosamente con una esponja de vinagre y, una vez comprobada su muerte, el momento culminante: la lanzada. Unos efectos de truenos, otro atrezzo añadido, completaba el acto más llamativo. Que no el único porque, inmediatamente después, las calles del Canyamelar recibían la imaginería de los colectivos del barrio en una procesión conjunta. Y los tambores anunciaban, unas calles más allá, la salida del Cristo Yacente. Uno de esos días con encanto, donde en cada vuelta de la esquina se puede encontrar una procesión, simplemente dejándose llevar por los sonidos. Así se produjeron durante toda la intensa jornada vespertina.

Transición y día grande

La Semana Santa Marinera llega a su momento culminante. La de hoy, jueves, es casi de transicion, con la procesión conjunta visitando las cuatro iglesias que abrigan (San Mauro aparte) el fenómeno de la Semana Santa Marinera. El viernes será largo. A primera hora de la mañana, el encuentro de los Cristos y la visita de ambos (uno, bien temprano, sobre las ocho de la mañana, y otro sobre las once) a las arenas de la playa. Después, el Santo Entierro, cinco horas de discurrir pausado y en silencio de todos los miembros de los colectivos.