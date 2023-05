¿Ha leído «La ciutat de València», de Sanchis Guarner?

Sí. Un libro imprescindible para conocer la ciudad y su historia.

¿Qué libro recomendaría sobre València?

«València per a veïns i visitants», una obra didáctica y muy visual del intelectual Joan Francesc Mira y el fotógrafo Francesc Jarque.

¿Dónde llevaría a sus amigos a comer una buena paella?

A alguna de las zonas que en el próximo mandato habilitaremos para hacer paellas y «torraes».

¿Y de fiesta por la noche?

Soy de acostarme pronto.

¿A qué hora se deben cerrar las terrazas por la noche?

Siempre he sido de mantener vivos los barrios respetando el descanso del vecindario. Por lo tanto: como manda la normativa.

¿Su lugar preferido de la ciudad?

Déjame nombrar al menos un par. El Jardín del Túria, porque nos permite pasear en familia y hacer deporte. Y por vecindad y por afectos familiares, la plaza de Patraix.

¿Cuál le da más vergüenza?

La playa robada a Natzaret. Pero tendremos un gran parque de Desembocadura.

¿Qué remodelación le gusta más, la plaza de la Reina, Brujas o Ayuntamiento?

Las plazas de Bruges y de la Reina están ya remodeladas, pero el Ayuntamiento lo estará próximamente, así que apuesto por ella.

¿Va en bicicleta, coche, moto o transporte público?

Mis desplazamientos personales diarios en bici. Si llueve, en transporte público. Y aunque no me lo preguntes: también me encanta ir caminando.

¿Toros o fútbol?

Sin duda alguna: fútbol. Estoy en contra del maltrato animal.

¿Valencia CF o Levante UD?

No me partas el corazón.

Se encuentra con Lim, ¿qué le dice?

Que devuelva el Valencia CF a su afición.

¿Su comida favorita?

Paella, sin dudarlo.

¿Su fiesta favorita?

La Batalla de Flores: todas las guerras deberían ser así.

¿Un rincón que no conocía y le ha cautivado?

La que ahora llamamos la Casa de la Música, que siempre se ha conocido como la Alqueria de Julià, en el barrio de Nou Moles.

¿Qué música escucha?

Clásica y algo de jazz.

¿Su viaje pendiente?

Cada año hago un buen tramo del Camino de Santiago. Me gustaría hacer el que se conoce como Viejo Camino de Santiago, entre Bilbao y Villafranca del Bierzo.

¿A quién le pondría una calle?

A las madres.

¿Una preocupación?

La falta de vivienda para jóvenes y familias.

¿Un deseo?

Que en Compromís brindemos el 28 de mayo por unos buenos resultados.