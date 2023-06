El alcalde saliente ya ha anunciado su intención de seguir como jefe de la oposición en el Ayuntamiento de València durante los próximos 4 años. Eso incluye ser «el jefe del grupo municipal» de Compromís. Esto significa que en caso de que finalmente Fuset dé el salto a la política nacional, esto no provocará un efecto dominó en el grupo de concejales de la coalición valencianista más allá de que si el regidor electo no llega a tomar posesión, correrá la lista y asumirá el acta la siguiente candidata, Lluïsa Notario.

Fuentes de la coalición valencianista en València señalaron que con independencia del futuro de Fuset, la estabilidad institucional del grupo municipal de Compromís está garantizada porque Ribó ha confirmado que seguirá como jefe de la oposición y como portavoz municipal.

Por tanto, el debate sobre los posibles recambios del alcalde saliente, con vistas a 2027, ha quedado aparcado. Quedan un par de semanas para que se constituya la nueva corporación en València ciudad. Dentro del grupo municipal, el liderazgo de Ribó está asegurado. Eso sí, conviene estar atentos a otras decisiones que pueda tomar el alcalde en funciones, en el sentido de si nombra un viceportavoz o coportavoz.

Aquí, la lógica electoral marca que sea la número 2 de la candidatura, de Més Compromís, Papi Robles, quien podría ocupar ese cargo por su experiencia como exsíndica en les Corts. Pero no hay que descartar al aún vicealcalde Sergi Campillo, quien es un hombre muy de la confianza de Ribó y al que el alcalde saliente señaló en su momento junto a Robles como su posible sustituto.

Con todo, la candidatura unitaria de Sumar, en la que Compromís ya ha dicho que quiere aportar al número 1 al Congreso por València, está cociéndose lentamente. Las negociaciones entre Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida no van a ser fáciles. Además, el corto margen de tiempo juega en contra de las fuerzas implicadas. Antes del 9 de junio tiene que estar claro.

Eso sí, hay otro elemento a valorar. Si finalmente cuaja pese a la dificultad que conlleva consensuar los candidatos de una candidatura unitaria entre varios partidos, el posible ascenso de Fuset al Congreso lo sitúa en una posición privilegiada a la hora de ser el posible recambio de Ribó a 4 años vista. Por ejemplo, Joan Baldoví, que ha sido durante años el diputado de Compromís en Madrid, ha vuelto a València para liderar el proyecto en la Comunitat y en les Corts. Fuset, con la enorme visibilidad que ofrece el parlamento nacional, obtendría un nivel de conocimiento y notoriedad pública, que lo pondría en una ventajosa posición mediática frente a otros posibles aspirantes a alcaldables a futuro. Además, la rama mayoritaria de Compromís, Més, el antiguo Bloc, mantendría «la tradición» de tener diputado en la capital de España. Con el consiguiente valor geopolítico que conlleva.

"Habrá primarias casi al 100%" para avalar la alianza con Sumar

Una vez se cierren las negociaciones entre Unides Podem-Esquerra Unida y Compromís para la candidatura de Sumar para las generales. Y siempre que sea el concejal en funciones Pere Fuset el elegido para liderarla. Fuentes de Compromís per València señalaron que casi al 100% se convocará a la militancia para dar el visto bueno a Fuset y a esa convergencia. No en vano, hay malestar en el sector más nacionalista del Bloc porque no se ha preguntado ya sobre esta posible alianza con Yolanda Díaz y sobre la negociaciones en curso. Las fuentes consultadas añadieron que está por determinarse si será un proceso solo en Més Compromís, partido de Fuset, o también en el resto de de la coalición: Iniciativa y Els Verds. Por último, deberá aclararse si la votación se abre a simpatizantes también.