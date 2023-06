El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha emitido una sentencia que ordena disolver una de las mejores unidades de la Poiicía Local de València, la Unidad de Convivencia y Seguridad, UCOS, porque cuando se creó este destacamento específico dentro del cuerpo no se pactaron las condiciones de trabajo con los agentes y en negociación colectiva con los representantes sindicales. Asimismo, la citada sentencia, que se hace eco del recurso presentado por el sindicato SPPLB, señala que la composición de los turnos de la mañana y la tarde de los UCOS obligó a introducir una serie de cambios organizativos que deberían haberse pactado previamente con los afectados porque afectaron a otras unidades y distritos del cuerpo policial.

Sea como fuere, esta sentencia ha creado un clima de intranquilidad en el colectivo policial, tal como confirman a Levante-EMV, fuentes sindicales. Sin embargo, el concejal de protección ciudadana en funciones Aarón Cano ha transmitido un mensaje de tranquilidad y ha señalado a este diario que se está ultimando una solución "jurídica y administrativa" que permitirá a la alcaldesa electa María José Catalá firmar un decreto de alcaldía y resolver la situación de vacío que crea este pronunciamiento legal. Cano ha avanzado que el Ayuntamiento de València no va a recurrir ante el Tribunal Supremo el citado fallo "porque el principal objetivo es que el servicio que se presta al ciudadano no se vea afectado". Asimismo, la actuación inmediata pasa por articular una nueva unidad, como ya ocurrió con la creación de la UPIC que ha sustituido a la policía de barrios, que asumirá al personal de UCOS y que cumplirá las mismas funciones. Sin embargo, de momento, se descarta recurrir al Supremo por la situación de interinidad en la que se encuentra el gobierno municipal y el propio Aarón Cano.

Se está preparando un decreto de alcaldía que podría firmar Catalá

El regidor del PSPV-PSOE remarca que quiere ser "muy honesto, pues esto no es una cuestión de partidos, sino de ciudad" por eso "estamos trabajando para que cuando se incorpore la nueva alcaldesa del Partido Popular tenga a su disposición un decreto de alcaldía que si considera oportuno firmar" permitirá crear esta nueva unidad que sustituya a la que tiene que disolverse por mandato judicial. Preguntado sobre la posibilidad de recurrir al Supremo, Cano explica que los servicios jurídicos no le han informado que sea conveniente presentar el recurso por lo que descarta hacerlo. Eso sí, ha añadido: "No vamos a dejar este problema a la nueva corporación, en ese sentido queremos hacer un traspaso de poderes modélico aunque aún no sabemos quien va a llevar el área de policía".

Si se articula esta nueva fórmula organizativa y administrativa, los agentes no tendrían que volver a sus unidades de origen ni verían alteradas sus derechos y condiciones laborales alteradas. Máxime en este período de interinidad que coincide con las vacaciones de multitud de funcionarios. Hay que recordar que recientemente, cuando se puso en marcha la Unidad de Proximidad y Convivencia (UPIC), se hizo mediante un decreto de alcaldía de Joan Ribó.

Reunión de mandos policiales y con las centrales sindicales

El comisario jefe de la Policía Local José Vicente Herrera se ha puesto manos a la obra y ha convocado ya una Mesa Técnica de Policía Local para abordar el impacto de la sentencia en el cuerpo. El fallo judicial puede afectar a al menos 60 agentes y oficiales, que Cano insiste en que no deberán volver a sus unidades de origen. Además, hay prevista ya una reunión de mandos para tratar este asunto.

La UCOS es una de las unidades policiales más competentes de València, añaden las fuentes consultadas. "Cada año cuenta con los mejores números de actuaciones frente a problemas como la convivencia y el incivismo en los barrios, además de actuaciones en seguridad ciudadana y el tráfico de drogas a pequeña escala", añaden.