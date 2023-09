La revolución de los drones llega a las playas de València

Si Mitch Buchannon trabajase como jefe de socorristas en la playa de la Malva-rosa, en el Cabanyal o en El Perellonet, a buen seguro que le hubiera encantado contar con los drones de última generación que ha desarrollado la firma General Drones, afincada en el Puerto de Sagunto, para rescatar bañistas y vigilar las playas valencianas. Desde hace poco días, València está ensayando un programa piloto que utiliza estos vehículos teledirigidos a distancia como complemento perfecto al personal de Cruz Roja. Tal como explica el CEO de General Drones, Adrián Plazas, la aplicación de estos ingenios en tareas de rescate y de vigilancia ofrece numerosas posibilidades. «El Washington Post se hizo eco de una operación de salvamento que realizamos con nuestros drones y que permitió salvar a un niño de 14 años», rememora. El piloto del dron envía el aparato justo encima del bañista en apuros y se lo lanza de manera que cuando toca el agua, se hincha de manera automática. «Desde el momento en que la persona se coloca el chaleco por la cabeza, con el cuerpo arqueado y mirando hacia el cielo, el riesgo de ahogamiento casi desaparece, incluso en caso de desmayarse, ya que quedaría boca arriba y las vías respiratorias estarían libres de cualquier entrada de agua», explica Plazas.

Además, de esta función, que permite reaccionar frente a un ahogamiento en apenas 10 segundos, estos pequeños ingenios voladores permiten llevar un sistema de megafonía, por lo que son muy útiles para avisar a los bañistas de que la bandera va a cambiar de amarillo a rojo, y de que hay que salir del mar. De esta manera, los socorristas se ahorran tener que estar tocando el pito o recorriendo la primera línea de playa con su moto náutica.

En 2022, General Drones trabajó en 22 playas de 20 municipios de la Comunitat Valenciana por encargo de la Generalitat. Realizaron cerca de 3.000 operaciones, 200 actuaciones de emergencias e intervinieron en media docena de situaciones críticas, «con entregas de chalecos salvavidas» a personas que estaban en riesgo de perecer ahogadas. Pero el teledirigido diseñado y patentado por esta firma valenciana tiene otras muchas posibilidades. Por ejemplo, lleva una cámara que graba y retransmite en tiempo real todo lo que ve el dron. Por tanto, el piloto socorrista está recibiendo una valiosa información que por sus propios medios no podría detectar ni recibir. ¿Y qué ve el dron? Por ejemplo, una mancha producida por un vertido contaminante, como ocurrió en Peñíscola; una mujer accidentada en un pie, que no podía salir de una escollera en Alcossebre; o una peligrosa manta-raya cuando no un banco de medusas que amenazaban con atacar a los niños y mayores que disfrutan del baño en otro municipio de la Comunitat. El empleo de drones no solo permitió salvar a aquel joven de 14 años en el Puerto de Sagunto sino que además sirvió para rescatar a otro piragüista de una cala del litoral alicantino. Piénsese que un solo dron puede cubrir y vigilar hasta 6 kilómetros de litoral. En València ciudad, desde hace unos días, esta empresa que diseña y fabrica sus propios drones, e incluso, forma a los pilotos que los vuelan, está ensayando un programa pionero. Desde el 20 de agosto hasta el 26 de septiembre, de 10 a 20 horas, peinarán la Malva-rosa, El Cabanyal y El Perellonet desde el aire. Además, en aquellas horas en las que el servicio municipal de socorristas desaparezca, se reforzará con drones teledirigidos en esas horas. De esa manera, si hubiera cualquier contingencia «podríamos actuar» junto a las autoridades y el personal de Cruz Roja.

Desde 2015, la firma afincada en el Puerto de Sagunto diseña y fabrica sus propios ingenios. Desde 2017 trabaja en el servicio de playas de Sagunt, lo que les ha permitido mejorar y pulir los aparatos. Cerca de la capital valenciana, trabajan o han trabajado, de manera estable en La Pobla de Farnals, Alboraia, Cullera, Gandia, Piles, Almenara o Moncofa. Ahora, el Cap-i-Casal los ha tentado para interesarse por sus servicios y ver si se incorporan en la próxima temporada de playas al operativo habilitado por el ayuntamiento.

El Servicio de València, se plantea como un complemento al prestado por Cruz Roja de salvamento y socorrismo de modo que ante el aviso de éstos por algún posible incidente los drones se dirigirán a la posible víctima con un salvavidas como primer recurso de seguridad. También están previstos vuelos programados para revisar el estado de la mar y detectar preventivamente cualquier incidencia que se pueda producir dentro del mar. Asimismo, en caso de que el servicio se preste fuera del horario y calendario del servicio de Cruz Roja las actuaciones de vigilancia se coordinarán con el 112. Este servicio facilita también la labor de vigilancia ya que el dron podrá volar para comprobación de situaciones de riesgo, posibles manchas en el agua, avistamiento de bancos de medusas, presencia de tiburones u otras cuestiones que se consideren de interés por el consistorio.