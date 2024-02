La coportavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Gloria Tello, advierte que el gobierno del PP habría devuelto “a la casilla de salida” la protección de más de trescientos rótulos históricos de calles de València, después de que la pasada legislatura se realizaran los estudios preliminares por parte del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico, que eran la base para la protección que ya se debería estar realizando desde el área de Urbanismo.

El catálogo

En ese sentido, cabe recordar que a principios del pasado 2023, con Tello todavía al frente del área de Cultura, el Ayuntamiento presentó el primer catálogo inventariando un total de 304 placas (las más antiguas que se conservan fueron instaladas en el último tercio del siglo XVIII), clasificadas en 9 distintas tipologías (según la fecha de instalación, el taller donde fueron realizadas y características materiales de las mismas), con la finalidad preservar todas aquellas que tengan un especial valor patrimonial y etnológico; y todos los servicios municipales implicados en su preservación recibieron la documentación para evitar su deterioro.

Ausencia de noticias

Sin embargo, interesada por la puesta en marcha de la protección y la ausencia de noticias sobre la misma, Tello preguntó al gobierno municipal y la respuesta no pudo ser más desalentadora: “el Servicio de Patrimonio Histórico y el de Planeamiento están estudiando qué tipo de documentación puede considerarse ‘versión preliminar’, o documento de catálogo suficiente, para qué esta relación pueda incorporarse en el mismo y hacer su protección efectiva”.

“Podrían haberlo resumido diciendo simplemente que no han avanzado nada”, apunta la ex titular de Cultura

“Podrían haberlo resumido diciendo simplemente que no han avanzado nada”, apunta la ex titular de Cultura, “pero no se han quedado en eso, sino que además insinúan que el trabajo realizado en el pasado mandato no existe o no les parece válido. Están devolviendo todo al punto de partida, muchas veces con la única triste razón de dejar pasar el tiempo e intentar hacer ver que el mérito nada tiene que ver con el gobierno de Joan Ribó, a pesar de la inversión de tiempo y capital humano y económico ya realizado y a pesar de la irresponsabilidad que significa no actuar con premura en cuestiones de esta índole”.

Es por ello que, insiste Gloria Tello, “el trabajo que encargamos al experto en toponimia Luis Fernández sigue ahí, no se ha volatilizado, y las placas, las 304 ya catalogadas en él, ya podrían ir protegiéndose desde el área de Urbanismo, independientemente de que el catálogo se amplíe, que es a lo que debería estar el nuevo gobierno, en lugar de tratar de borrar y ocultar el trabajo ya realizado”. Es por esto, concluye la concejal, que “desde Compromís instamos al gobierno de Catalá a ponerse a trabajar, haciendo efectiva por parte del área de urbanismo la culminación del trabajo ya realizado el pasado año por Patrimonio Histórico y a activar cuanto antes la protección de este patrimonio de nuestra ciudad que posee un valor incalculable y que requiere de la gestión eficaz y responsable del nuevo equipo de gobierno”.