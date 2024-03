L' AVL dona inici a l’any de l’escriptora Maria Ibars

«És una autora molt important a casa nostra. Forma part d’una generació perduda, una generació que escrivia en valencià durant el franquisme. No va tindre la recepció que tocava», descriu Àngels Gregori, presidenta de la Comissió de l’Escriptora de l’Any 2024, que enguany destaca la figura de l’autora Maria Ibars.

Maria Ibars (1892 - 1965), de Dénia, «va escriure en valencià en el moment més difícil de la nostra llengua, literatura i de la nostra societat. En l’acadèmia vam pensar que era important no només per traure a la superfície unes obres molt dignes que formen part del nostre patrimoni literari, sinó també per traure la veu d’una autora que és un ciment que va fer enfortir la musculatura per a les pròximes generacions», declara Àngels Gregori.

Dénia

«Una característica molt important que té Maria Ibars és que se la pot vincular molt directament en un espai i en un lloc concret, com és Dénia», afirma la presidenta de la comissió. Per este motiu, la roda de premsa que revelava totes les activitats de «l’any Maria Ibars» es va fer a la capital de la Marina Alta el 29 de febrer.

Al llarg de l’any hi haurà una sèrie d’iniciatives i actes, com una exposició itinerant, que estarà a l’abast de centres, localitats, biblioteques, perquè puguen endinsar-se en la figura de Maria Ibars. També hi haurà una exposició fixa sobre la figura i obra de l’autora. A més a més, es farà una coedició de l’obra «L’últim serf», amb la institució Alfons el Magnànim i una edició d’«Antologia poètica» de l’autora a càrrec de Maria Àngels Francés i Àngels Gregori. «És molt important posar sobre la superfície la seua obra poètica, el seu univers poètic perquè la seua poesia és com el balanceig de la mar de Dénia, una poesia que parla de tu a tu a l’altre o a la mar», diu Àngels Gregori.

També es faran clubs de lectura, junt amb el Col·legi de bibliotecaris i documentalistes de la Comunitat Valenciana, un acte en el Festival de les Humanitats de Dénia i, durant el segon semestre, hi haurà un seminari en motiu de l’autora en el que participaran diferents especialistes. Una de les activitats més destacades serà un acte a la Font de la Figuera, que és la localitat on Ibars va exercir durant anys de mestra, un lloc important per a situar-la en l’espai urbà. «Maria Ibars va ser molt important en la renovació pedagògica, en la forma d’ensenyar dels mestres al nostre país, i això també és molt rellevant», explica Gregori.

Després de la roda de premsa, a més d’iniciar oficialment «l’any Maria Ibars», l’AVL arranca amb la campanya de dinamització de la figura de l’aurora xarxes socials. «En la nostra literatura podem parlar de molt poques dones que escrivien i que tenien una projecció de recepció en aquella època, i ella ho feia utilitzant el valencià com a llengua literària. Gràcies a Maria Ibars segurament unes quantes dècades després podem arribar a la primera autora valenciana que es professionalitza com a escriptora, Isabel-Clara Simó, manifesta Àngels Gregori».

«Dénia és l’escenari de molta de la nostra literatura. Estellés, Cervantes, López de Vega i una quantitat d’autors l’han poetitzat». Com a un dels epicentres més importants del patrimoni literari del nostre país, serà una de les protagonistes a l’any Maria Ibars.