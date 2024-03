"Parece una falla sin terminar y tampoco hay carteles que nos lo expliquen"

La falla del Ayuntamiento de València, obra de Pere Baenas con Escif, no termina de convencer a los valencianos, acostumbrados a un monumento completo, bien terminado y con carteles que expliquen el mensaje. La ausencia de estos elementos hace que el contenido no llegue en toda su intensidad, aunque cuando lo conocen, generalmente porque alguien lo ha leído previamente o se lo cuentan, el aprobado es casi unánime.

Con el lema "Dos coloms, una branca", los autores de la falla municipal quieren contraponer la paz y la guerra y trasladar al visitante la idea de un mundo que está por construir, una paz que sigue pendiente a juzgar por los conflictos que se amontonan en todo el planeta. De ahí, un monumento que se ha dejado intencionadamente a medio construir y escenas de hiperrealismo que remiten a alguno de estos conflictos, como los de Gaza o Ucrania.

Detalle de una de las escenas del monumento. / Levante-EMV

¿Se entiende la falla?

La cuestión es si el mensaje está llegando a las personas, expertas y no expertas en el arte efímero valenciano. Para los valencianos, desde luego, hay muchas dudas. "Es que parece que sea una falla sin terminar. Le he dicho yo a mi marido: ¿van muy retrasados con la plantà, no?", comentaban una pareja de València de las que les gusta salir temprano a ver fallas y empezar por la de la plaza del Ayuntamiento, el epicentro de la fiesta. "Pero es que además no hay carteles que expliquen la falla, no sabemos qué quiere decir", añadía otra pareja que rodeaba el monumento en busca de un hilo conductor. "Nos hemos quedado muy despagados", sentenciaban.

Los cuatro migrantes sobre la valla de la mascletà. / Levante-EMV

Las palomas gustan

Los turistas, sin embargo, ven en esta falla unas monumentales palomas que les llaman poderosamente la atención y además son muy fotográficas. "Nos han encantado, está chulísima", comentaban dos chicas de Málaga y una de Zaragoza que visitaban por primera vez las Fallas. ¿Pero sabéis que significa el monumento?, le preguntamos. ¿No lo sabemos, pero son palomas de la paz, veo", responden.

La decepción de unos y la incertidumbre de otros se suaviza, sin embargo, cuando conocen el mensaje que los autores de la falla han querido dar a sus ninots: la construcción de la paz, la dicotomía entre guerra y paz, un mundo por construir... "Hombre, eso tiene sentido y está muy bien, pero claro, si no lo explicas con carteles no lo entiendes bien", coinciden en contestar los vecinos de València. "Ah, pues está muy chulo. Vamos a ver todos los ninots, porque ahora veo que todo tiene sentido", aclaraban las chicas de Málaga y Zaragora dirigiéndose ya al otro lado de la falla.

Escena de la falla municipal. / Levante-EMV

Los migrantes de la valla

En lo que hay unanimidad absoluta es en los cuatro migrantes colocados sobre la valla de la "mascletà", que forma parte del mismo conjunto aunque esté separado unos metros. Hay quienes tardan en verlos y cuando alguien les llama la atención tanto comentarios como fotos se dirigen a este punto. Es más, hay quien, desde lejos, piensa que está pasando algo. "Ay, parece que hay gente en la valla", contaba una madre con su hijo de la mano al llegar a la plaza por María Cristina. "No, son unos inmigrantes saltando la valla de Melilla. Bueno, simulando la valla de Melilla. Lo he visto en el Levante", le contestaba su amiga.

Estamos, por tanto, ante una falla complicada de seguir. Tampoco el tamaño acompaña. Hay quien decía maliciosamente que era "el regalito que le habían dejado los del anterior gobierno a la alcaldesa de ahora".